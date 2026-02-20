Lietuvos dienaKriminalai

Per kratą Telšiuose rasta naminės degtinės ir kontrabandinių cigarečių

2026 m. vasario 20 d. 10:30
Telšiuose pas moterį ketvirtadienį rasta galimai naminės degtinės ir kontrabandinių cigarečių, informavo policija.
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 10.35 val. Parko gatvėje moteris (gim. 1970 m.,), įtariama, realizavo skysčius, turinčius specifinį naminės degtinės kvapą.
Kratos pas moterį metu rasta ir paimta du pilni 0,5 litro talpos buteliukai, pilnas 3 litrų talpos plastikinis butelis bei nepilni 3 ir 5 litrų talpos plastikiniai buteliai su degtinės kvapo skysčiu.
Kratos metu taip pat rasta 14 kontrabandinių cigarečių pakelių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis.
Įtariamoji nesulaikyta, ji įpareigota atvykti į policijos įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.
