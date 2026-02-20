Prieš teismą stos vilnietis, nuo kurio parduotų kvaišalų vos nenumirė jauna moteris

Manoma, kad pavartojusi jo parduotų kvaišalų, vos nemirė jauna moteris. Jos gyvybę išgelbėjo tik skubi medicininė pagalba.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Mindaugas Rimkus, o tyrimą atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai.
Tyrimo duomenimis, pernai vasarį S. A. daugiabučio, kuriame gyvena, laiptinėje, 30-mečiui uteniškiui P. J. pardavė nenustatytą kiekį narkotinių medžiagų – karfentanilio ir metadono.
Siunta atnešė rimtų nemalonumų: klaipėdietis įkliuvo su įtariama narkotinėmis medžiagomis
Vėliau policijos pareigūnai kratų metu rado labai didelį kiekį kiekį minėtų medžiagų, kuriomis, įtariama, taip pat disponavo kaltinamasis.
Manoma, kad iš kaltinamojo S. A. uteniškio P. J. įsigytos narkotinės medžiagos vos nepražudė 30-metės uteniškės S. G.
Tyrimo duomenimis, minėta Utenos gyventojų pora kartu nuvyko į Vilnių, kur P. J. įsigijo narkotikų. Važiuojant atgal į Uteną, pora suvartojo iš S. A. įsigytas narkotines medžiagas bei P. J. iš nenustatyto asmens anksčiau įsigytą psichotropinę medžiagą 3-CMC.
Nuo kvaišalų jauna moteris prarado sąmonę, jai ėmė stoti širdis. Ir tik P. J. iškviestiems greitosios pagalbos medikams skubiai suteikus pagalbą, S. G. gyvybę pavyko išgelbėti.
Jei vilniečio S. A. dar laukia teismo procesas, kuriam pasibaigus jam gresia nuo 10 iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė, tai minėta Utenos gyventojų pora jau nubausta teismo baudžiamuoju įsakymu.
Šiemet sausį Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai tenkino prokuroro M. Rimkaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.
Anksčiau 17-ka kartų teistam P. J. teismas dėl disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis skyrė 30 parų areštą. Anksčiau neteistai S. G. teismas už tą pačią nusikalstamą veiką skyrė 1 tūkst. eurų dydžio baudą.
Šis teismo baudžiamasis įsakymas jau yra įsiteisėjęs.
Vilniečio S. A. baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
kvaišalaivilnietisikiteisminis tyrimas
