Vilniuje esančioje parduotuvėje vyras išsitraukė pistoletą – į įvykio vietą pasiųsti trys policijos ekipažai

Nerimą sukėlęs pranešimas iš parduotuvės „Humana“ buvo gautas 12 val. 35 min.
Pranešėjas nurodė, kad nepažįstamas vyras pardavėjai demonstravo pistoletą.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti trys policijos ekipažai.
Atskubėję pareigūnai sulaikė vyrą (gim. 1975 m.), pas kurį rastas airsoft pistoletas, užtaisytas plastikiniais šratais.
Sulaikytasis buvo neblaivus. Į alkoholio matuoklį jis įpūtė 1,53 prom.
Šio vyro poelgio motyvai kol kas lieka neaiškūs.
Tai turės išsiaiškinti tyrėjai.
