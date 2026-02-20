Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje esančioje parduotuvėje vyras išsitraukė pistoletą – į įvykio vietą pasiųsti trys policijos ekipažai

2026 m. vasario 20 d. 13:55
Lrytas.lt
Penktadienio popietę Vilniuje, į Kęstučio gatvėje esančią parduotuvę, skubėjo gausios policijos pajėgos – buvo gautas pranešimas apie pardavėjos akivaizdoje pistoletą išsitraukusį vyrą.
Nerimą sukėlęs pranešimas iš parduotuvės „Humana“ buvo gautas 12 val. 35 min.
Pranešėjas nurodė, kad nepažįstamas vyras pardavėjai demonstravo pistoletą.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti trys policijos ekipažai.

Atskubėję pareigūnai sulaikė vyrą (gim. 1975 m.), pas kurį rastas airsoft pistoletas, užtaisytas plastikiniais šratais.
Sulaikytasis buvo neblaivus. Į alkoholio matuoklį jis įpūtė 1,53 prom.
Šio vyro poelgio motyvai kol kas lieka neaiškūs.
Tai turės išsiaiškinti tyrėjai.
