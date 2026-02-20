Vilniuje bei Vilniaus rajone vagys ir chuliganai nuniokojo 8 automobilius

Ketvitadienį apie 8 val. Vilniuje, Antakalnio g., buvo pastebėta, kad nuimti ir pavogti automobilio „Audi Q5“ priekiniai distronikai. Nuostolis – 4 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas vagystės.
Tądien Vilniaus apskr. VPK gavo moters (gim. 2003 m.) pranešimą, kad trečiadienį apie 22 val. 45 min. Vilniaus r., Juodšilių sen., Juodšilių k., iš chuliganiškų paskatų buvo apgadintos automobilio BMW išorinės kėbulo dalys.
Nuostolis – apie 1 350 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo.
Ketvirtadienį apie 22 val. 20 min. Vilniuje, Kalvarijų g., automobilių stovėjimo aikštelėje, jaunuoliai iš chuliganiškų paskatų apgadino šešis automobilius: „VW Caddy“, „Toyota Corolla“, „Volvo V70“, „VW Golf“, „VW Multivan“ ir „Audi Q3“.
Nuostoliai tikslinami. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
