Kaune pavogtas automobilis „Toyota RAV4“ – žala siekia 25 000 eurų

2026 m. vasario 21 d. 09:45
Penktadienį Kaune buvo pavogtas automobilis „Toyota RAV4“.
Apie šią vagystę policijai buvo pranešta 8 val. 37 min.
Automobilio, kuris buvo pagamintas 2021 m., pasigesta Pramonės prospekte.
Dėl vagystė patirta žala siekia 25 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis.
