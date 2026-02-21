Orai
2026 m. vasario 21 d. 09:45
Kaune pavogtas automobilis „Toyota RAV4“ – žala siekia 25 000 eurų
2026 m. vasario 21 d. 09:45
Lrytas.lt
Penktadienį Kaune buvo pavogtas automobilis „Toyota RAV4“.
Apie šią vagystę policijai buvo pranešta 8 val. 37 min.
Automobilio, kuris buvo pagamintas 2021 m., pasigesta Pramonės prospekte.
Dėl vagystė patirta žala siekia 25 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis.
Toyota RAV 4
Kaunas
Vagystė
