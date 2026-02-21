Sukčiai iš gyventojų Vilniaus apskrityje išviliojo daugiau kaip 60 tūkst. eurų

Penktadienį į policiją kreipėsi moteris (gim. 1936 m.), kuri nurodė, kad vasario 17–19 d. Vilniuje, jai skambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę elektros skaitiklių tikrinimo įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule iš jos išviliojo 23 tūkst. eurų.
Skelbiama ir apie kitą, panašų atvejį. Policija nurodė vasario 20 d. gavusi moters (gim. 1938 m.) pranešimą, kad vasario 17 d. nuo 12 val. iki 15 val. Vilniuje, į jos butą atėjęs nepažįstamas vyras, prisistatęs elektros tinklų darbuotojų, apgaule išviliojo 1,1 tūkst. eurų.
Policija taip pat nurode atvejus, kai pinigai iš gyventojų buvo išvilioti rusakalbių telefoninių sukčių.
Penktadienį sostinės apskrities policijos komisariatui moteris (gim. 1950 m.) pranešė, kad vasario 19 d. apie 13 val. 30 min. Vilniuje, jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 20 tūkst. eurų.
Tuo metu į Policijos departamentą kreipėsi moteris (gim. 1935 m.) pranešusi, kad vasario 19 d. apie 13 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambinę nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę elektros tinklų darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 10 tūkst. eurų.
Policija fiksavo ir šiek tiek smulkesnius sukčiavimo atvejus, per kuriuos iš dviejų moterų (gim. 1950 m. ir 1943 m.) iš viso buvo išviliota 6,1 tūkst. eurų.
Dėl šių nusikaltimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.