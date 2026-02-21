Už paauglių seksualinį išnaudojimą kalintis R. Jakštys gynybai pasitelkė K. Bartoševičiaus advokatą

Šis advokatas vasario 4 dieną buvo atvykęs į posėdį Kauno apygardos teismą, kur apeliacine tvarka turėjo būti nagrinėjama R. Jakščio byla. Skundus dėl pernai gruodį paskelbto Kauno apylinkės teismo nuosprendžio parašė abu R. Jakščio advokatai – minėtas O. Šibkovas ir Aloyzas Kruopys. Abu jie anksčiau dirbo teisėjais.
Apeliacinį skundą taip pat pateikė ir Kauno apygardos prokuratūra. Prokurorė Dovilė Augustauskaitė prašo pakeisti nuosprendį, panaikinti lengvinančią aplinkybę, jog R. Jakštys inicijavo dalies žalos nukentėjusiems atlyginimą ir paskirti galutinę subendrintą 4 metų laisvės atėmimo bausmę.
Tuo metu nuteistasis prašo į posėdį iškviesti ir kaip liudytojus apklausti Pravieniškių pirmojo kalėjimo darbuotojus, R. Jakštys taip pat prašo išteisinti jį dėl vieno nepilnamečio tvirkinimo, nes jo manymu, nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.
K. Bartoševičius kartoja esantis nekaltas: turiu ne nuomonę, o faktus
Advokatas O. Šibkovas parašė 26 puslapių apimties apeliacinį skundą, jis mano, kad dėl vieno asmens tvirkinimo R. Jakštys turi būti išteisintas, nes neįrodyta, kad tai padarė R. Jakštys.
Dėl kitų dviejų epizodų prašoma bausmės vykdymą atidėti.
„Šioje byloje pagrindinis klausimas yra bausmės klausimas“, – Eltai sakė advokatas O. Šibkovas.
Dėl teisėjo teisėto nebuvimo darbe bylos nagrinėjimas buvo atidėtas kovo 17 dienai.
Susiję straipsniai
Nuosprendį teko pataisyti
Teismas skelbė, kad pernai gruodžio pradžioje paskelbtu nuosprendžiu R. Jakščiui skiriama galutinė 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kauno apylinkės teismo atstovė Inga Ramanauskaitė Eltai sakė, kad vėliau buvo ištaisyta klaida nuosprendyje ir R. Jakščiui po pataisymo paskirta galutinė 3 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Trims nukentėjusiesiems priteista sumokėti 8 tūkst. eurų.
R. Jakštys nuo 2024 m. balandžio kalėjime atlieka teismo jam skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę.
Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėnesio laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis. Kai kurie nusikaltimai buvo įvykdyti užsienyje.
Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui šioje byloje buvo pareikšti kaltinimai dėl trijų nusikalstamų veikų, už kurias gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
„Nors kaltinamasis teigė, kad jis nesuvokė savo elgesio neteisėtumo ir neleistinumo pobūdžio, t. y. nesuvokė, kad tvirkino nepilnamečius, tačiau tokie jo paaiškinimai vertintini kaip jo gynybinė versija, siekiant sušvelninti savo atsakomybę. Pažymėtina, jog duomenų, kad kaltinamasis negalėtų tinkamai suvokti savo veiksmų esmės ar jų valdyti, byloje nenustatyta. O tai, kad kaltinamasis suvokė pasielgęs netinkamai, neleistinai patvirtina ir siekis atsiprašyti“, – paskelbė teismas.
Nuosprendyje rašoma, kad kaltinamojo veikimo būdas – siekis užmegzti ryšį būtent su nepilnamečiais nukentėjusiaisiais, sudarant sėkmingo, įtakingo jauno žmogaus įvaizdį, melagingai prisistatant kaip dirbantį garsiose įmonėse, kontrolė ir manipuliacija, priešingai, rodo, jog kaltinamasis suvokė, kas nepilnamečiams daro įspūdį, kaip įgyti jų pasitikėjimą, suvokė, kad nepilnamečiai yra labiau pažeidžiami, nėra pakankamai brandūs ir patyrę atskirti tinkamą elgesį nuo netinkamo, ir tuo naudojosi.
2024 metų balandį Kauno apygardos teismas R. Jakščiui už trijų jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimą ir lytinės aistros tenkinimą, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, skyrė realią pustrečių metų kalėjimo bausmę.
2021 metų gruodį Kauno apylinkės teismas už 4 nepilnamečių tvirkinimą jam skyrė laisvės apribojimo bausmę, kuri, nesilaikant įpareigojimų nebendrauti su nepilnamečiais, buvo pakeista į 90 parų areštą.
Kristijonas Bartoševičiusadvokatasseksualinis išnaudojimas
Rodyti daugiau žymių