Sostinėje vagių grobiu tapo elektrinis dviratis

2026 m. vasario 22 d. 08:16
Šeštadienį policija gavo pranešimą apie Vilniuje pavogtą elektrinį dviratį.
Elektrinio dviračio „Engwe M20 Dual Battery“ buvo pasigesta 17 val. 20 min. Kernavės gatvėje.
Dėl vagystės padaryta 1 060 eurų žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
