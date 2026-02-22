Orai
2026 m. vasario 22 d. 08:16
Sostinėje vagių grobiu tapo elektrinis dviratis
Lrytas.lt
Šeštadienį policija gavo pranešimą apie Vilniuje pavogtą elektrinį dviratį.
Elektrinio dviračio „Engwe M20 Dual Battery“ buvo pasigesta 17 val. 20 min. Kernavės gatvėje.
Dėl vagystės padaryta 1 060 eurų žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
