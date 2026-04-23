Mįslingai dingusio jauno tauragiškio žūtis Lenkijoje: prieš tragediją tvirtino sulaukęs kraupių grasinimų

27 metų M. Gelažis dingo 2026 metų sausio 16-osios popietę, išėjęs iš savo namų Dvaro kaime, šalia Tauragės. Gavusi artimųjų pareiškimą, policija paskelbė apie jo paiešką ir pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Sausio 19 dieną M. Gelažis, kaip tvirtino Lenkijos teisėsaugos pareigūnai, Miloslavo mieste įtariamas pavogęs vietos kurjerių tarnybai priklausantį mikroautobusą „Ford Transit“ – gaudynių metu lietuvis trenkėsi į medį ir mirė avarijos vietoje.
Atpažinimo procedūra užtruko net 2 mėnesius – Lenkijos pareigūnai žuvusiojo asmenybę nustatė tiktai antroje kovo pusėje.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Banienė naujienų portalą Lrytas šią savaitę informavo, jog byla dėl dingusiojo paieškos jau yra nutraukta.
„Kovo 24 dieną iš Lenkijos pareigūnų buvo gauta informacija, jog galimai ieškomas vyras žuvo eismo įvykio metu, vairuodamas transporto priemonę.
Balandžio 17 dieną ikiteisminis tyrimas prokuroro nutarimu buvo nutrauktas“, – pranešė L. Banienė.
Prieš dingimą socialiniame tinkle „Facebook“ išplito vaizdo įrašas, kuriame M. Gelažius tvirtino, jog su juo planuojama susidoroti – jauno vyro tvirtinimu, jam grasinama mirtimi, tačiau baugintojo vardo ir pavardės jis nežinantis.
M. Gelažis nurodė, jog dėl grasinimų jis kreipėsi į policiją. Vėliau jis dingo mįslingomis aplinkybėmis, nepalikęs jokios žinios artimiesiems.
Tačiau įrodymų, kad vyras iš tikrųjų buvo susilaukęs bauginimų mirtimi, nebuvo surinkta – nenustatyta, jog ši informacija būtų pasitvirtinusi.
