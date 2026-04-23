Pastarasis, kaimynu teigimu, taip pat užsiėmė kultūrizmu. Be to, V. Solkanas – buvęs Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionas.
Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Gotautaitė ketvirtadienį po pietų informavo portalą Lrytas, jog jiems abiem šiuo metu pareikšti įtarimai tyčiniu nužudymu (Baudžiamojo kodekso 129 str. 1 d.).
Už tai gresia laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų.
Tiesa, Lrytas žiniomis, byla gali būti perkvalifikuota į griežtesnę BK 129 straipsnio dalį (2-ąją), kurioje numatytas įkalinimas nuo 8 iki 20 metų arba kalėjimas iki gyvos galvos.
Į teismą atvesta buvusi M. Sadausko žmona: į klausimus neatsakė
Galimų pagrindų sugriežtinimui yra – pavyzdžiui, perkvalifikavimas įvyktų, jei paaiškėtų, kad auka buvo kankinama arba nužudyta, panaudojus kitą itin žiaurų būdą.
J. Gaigalaitei gali būti taikyta griežtesnė atsakomybė ir dėl jos ryšių su M. Sadausku – Lrytas žiniomis, nusikaltimo metu jie oficialiai dar buvo sutuoktiniai, nes skyrybų procesas dar nebuvo pasibaigęs. BK 129-ojo straipsnio 2-oji dalis taikoma ir už savo artimojo giminaičio arba šeimos nario nužudymą.
J. Gaigalaitei ir V. Solkanui taip pat pareikšti įtarimai dėl aukos pagrobimo – jei jie byloje bus pripažinti kaltais, kalėjimo laikotarpis už tai gali pailgėti iki 4 metų.
Portalo Lrytas žiniomis, trečias įtariamasis platų atgarsį sukėlusioje byloje – V. Solkano tėvas Ilja Solkanas, kuriam pareikšti įtarimai dėl nelegalaus šaunamojo ginklo laikymo.
Už tai gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas iki 90 parų arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
J. Gaigalaitės advokatas šiandien teisme žurnalistams pareiškė, jog ji savo kaltės nepripažįsta.
Prabilo apie kerštingą moters būdą
Panevėžio apylinkės teisme ketvirtadienį vyko posėdžiai dėl įtariamųjų suėmimo: V. Solkanas ir J. Gaigalaitė suimti 2 mėnesiams, I. Solkanui skirta švelnesnė kardomoji priemonė nei suėmimas. Po 48 valandas trukusio sulaikymo jis bus išleistas į laisvę ketvirtadienio vakarą už 5 tūkst. eurų užstatą.
Prokuratūros duomenimis, kraupus nusikaltimas buvo įvykdytas dėl asmeninio pobūdžio nesutarimų – J. Gaigalaitei skiriantis su vyru, procesą lydėjo aštrūs ginčai dėl vaikų auginimų, turtinių dalykų. Kultūristės motina žurnalistams pasakojo, kad duktė yra kerštingo būdo.
2024 metų spalį M. Sadausko valdoje Panevėžyje buvo sudeginti jam ir jo tėvui priklausantys automobiliai „Mercedes“ ir „Audi“ – šeima tąsyk įtarė, kad su padegimu gali būti susijusi J. Gaigalaitė, tačiau tąsyk policijai nusikaltimo išaiškinti nepavyko.
Sadauskai kartu negyveno nuo 2023 metų – byrant santuokai, kultūrizmo čempionė persikėlė į Paežerio kaimą (Panevėžio r.), o greitosios pagalbos paramedikas M. Sadauskas liko gyventi su savo tėvais Panevėžyje.
Su naujuoju draugu V. Solkanu moteris artimą draugystę užmezgė maždaug prieš metus.
Lrytas šaltinių teigimu, pastarasis kartu su savo tėvu I. Solkanu taip pat gyveno Panevėžio rajone, maždaug už 20 kilometrų nuo Paežerio esančiame Mileškūnų kaime.
Būtent ten, atokioje sodyboje, pareigūnai balandžio 21-osios pavakare surado užkastą M. Sadausko kūną su akivaizdžiomis smurto žymėmis.
Kūnas buvo suvyniotas į batutą, nusikaltimo pėdsakus bėginta sunaikinti ugnimi.
Įtariama, kad egzekuciją surengė J. Gaigalaitė su savo naujuoju draugu V. Solkanu.
Žudikai parengė kraupų planą
Laisvu nuo pagrindinio darbo laiku batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio greitosios pagalbos paramediko M. Sadausko automobilis antradienio rytą buvo aptiktas nuošalioje, miškų apsuptoje vietovėje Mileškūnų, Paliukų ir Gegužinės kaimų apylinkėse, netoli naujojo J. Gaigalaitės draugo V. Solkano šeimos vienkiemio-sodybos.
„Pirmadienio rytą sūnus pranešė, kad gavo užsakymą – neva reikalinga pristatyti batutą vaikų šventei sodyboje. Mantas minėjo, kad užsakymas – geras, vieta netoli, laiko jis turi, tad nuvažiuos ir pastatys“, – bendraudamas su portalu Lrytas, prisiminė nužudytojo tėvas Laimis Sadauskas.
Tačiau viena detalė iš pat pradžių nustebino M. Sadauską – batuto tariamai šventei prireikė ne savaitgalį, o darbo dieną, pirmadienį.
Užsakymas buvo atsiųstas socialiniame tinkle „Facebook“ – esą vyksta vaikų darželio šventė, batutas buvo užsakytas anksčiau, tačiau atvežti jį turėjęs žmogus staiga pareiškė to padaryti negalintis. Todėl esą skubiai ieškoma, kas galėtų išnuomoti batutą.
Jau dingus M. Sadauskui pastebėta, kad „užsakovės“ anketa – ištrinta.
