Po dvejų metų „atostogų“ lazdijietis vėl sučiuptas su baltarusiškų cigarečių nešuliais

Trečiadienio pavakarę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos operatorė užfiksavo, kaip ties Piesčių kaimu (Varėnos r.) per apsauginę tvorą iš Baltarusijos teritorijos lekia ryšuliai.
Pažeidimo vietovė, į kurią skubiai išvyko dvi pasienio sargybų pamainos, buvo blokuota, prasidėjo paieška.
Netrukus buvo pastebėtas ryšuliais apsikrovęs vyras, kuris kirto miško keliuką, o išvydęs VSAT pareigūnus – metė naštą ir leidosi į kojas.
Iš Baltarusijos – bepilotis orlaivis su cigaretėmis: pasieniečiai nutupdė skraidyklę
Viena pasieniečių grupė aptiko numestus devynis stačiakampius ryšulius, apvyniotus juoda polietileno plėvele. Tuo tarpu kiti VSAT pareigūnai vos už kelių šimtų metrų nuo ryšulių, Šklėrių kaimo apylinkėse, sučiupo nešiką.
Paaiškėjo, jog tai – jau ne sykį nemalonumų pasienyje sulaukęs 29-erių Lazdijų rajono gyventojas. Tiesa, šiuose kraštuose jis porą metų nesirodė.
Be to, nustatyta, kad vyras atsidūrė pasienio ruože, nors nėra įrašytas į VSAT sudaromą asmenų, turinčių teisę ten būti, sąrašą.
Lazdijietis ir jo gabenti ryšuliai buvo pristatyti į Kabelių pasienio užkardą. Prapjovę nešulių pakuotes, pasieniečiai suskaičiavo 1 240 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio nelegalių rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 6 671 euras.
Dėl akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pakartotinai vyrui pradėta administracinių nusižengimų teisena. Jo laukia 5 760–6 000 eurų bauda, o už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, – dar 90–170 eurų bauda.
Po apklausos, įteikę šaukimą atvykti į užkardą, kai ten bus nagrinėjamos jo administracinės bylos, VSAT pareigūnai lazdijietį paleido.
Sulaikytos baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos Kabelių pasienio užkardoje.
