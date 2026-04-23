Už malkų pirkėjo apgavystę panevėžiečiui skirta reali laisvės atėmimo bausmė

Teismas atmetė nuteistojo Lino Mickevičiaus apeliacinį skundą ir paliko galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, kuriuo vyrui skirta reali vienerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Bylos duomenimis, L. Mickevičius nuteistas už tai, kad 2024 m. lapkritį apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą.
Nuteistasis susisiekė su nukentėjusiuoju ir pasiūlė jam pirkti malkas, kurios iš tiesų priklausė Valstybinei miškų urėdijai.
Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas
Susitikimo metu miško sandėlyje Gegužinės girininkijoje jis pirkėjui aprodė daugiau nei 50 kubinių metrų beržo ir lapuočių medienos.
Pirkėjui kilus abejonių dėl valstybinių ženklų ant rąstų, nuteistasis aiškino, kad neva jam priklausančią medieną norėjo pirkti girininkijos meistras, todėl šis ją ir sužymėjo, tačiau vėliau jie esą apsipyko ir jis nutarė medienos meistrui nebeparduoti.
Kad būtų dar įtikinamiau, L. Mickevičius taip pat pateikė pirkėjui suklastotus gabenimo lapus ir kitus dokumentus. Patikėjęs apgaule, nukentėjusysis už medieną sumokėjo 8 tūkst. eurų.
Apeliaciniame skunde nuteistasis prašė švelninti bausmę ir atidėti jos vykdymą, motyvuodamas tuo, kad turi tris nepilnamečius vaikus bei dirba dailide Norvegijoje. Jis teigė, kad įkalinimas sutrukdys užbaigti statybų projektus ir atlyginti padarytą žalą.
Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad L. Mickevičius nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą ir praeityje už nusikaltimus nuosavybei teistas net devynis kartus, be to jis pripažintas recidyvistu.
„Asmuo, darydamas nusikalstamą veiką, pats prisiima riziką dėl galimų neigiamų pasekmių ne tik sau, bet ir savo šeimos nariams,“ – pažymėjo teisėjų kolegija.
Teismo vertinimu, ankstesni L. Mickevičiaus teistumai rodo, jog nuteistasis sąmoningai ignoravo pareigą elgtis teisėtai, o jo komercinė veikla užsienyje negali būti laikoma išskirtine aplinkybe, leidžiančia netaikyti realaus laisvės atėmimo.
Teismo sprendimu, nuteistasis privalės atlyginti nukentėjusiajam 8 tūkst. eurų turtinę žalą bei padengti 1 200 eurų atstovavimo teisme išlaidų.
Be to, iš L. Mickevičiaus priteista Policijos departamentui daugiau nei 2 430 eurų proceso išlaidų už jo ekstradiciją iš Norvegijos, kur jis slapstėsi nuo ikiteisminio tyrimo.
Panevėžio apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos paskelbimo dienos.