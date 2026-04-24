Kauno apylinkės teismas antroje byloje G. Filipavičiui skyrė 12 metų laisvės atėmimą. Vienai moteriai jis privalės atlyginti 7 tūkst. eurų, kitai – 15 tūkst. eurų neturtinę žalą. Civiliniai ieškiniai buvo patenkinti iš dalies – bendra suma, kurią prašė priteisti nukentėjusios, sudarė 40 tūkst. eurų.
2025 metų spalį Kauno apygardos teismas už mergaitės pagrobimą, jos įkalinimą garaže ir kitus nusikaltimus „garažų monstrą“ pasiuntė į belangę 20 metų, šis verdiktas jau įsiteisėjo.
Tačiau teismo „matematika“ pasirodė esanti kitokia nei galėtų įsivaizduoti daugelis žmonių: nepaisant paskutiniojo verdikto, reali bausmė G. Filipavičiui liko tokia pati, kaip ir skelbiant pirmąjį nuosprendį Kauno apygardos teismo byloje dėl mergaitės pagrobimo – 20 metų įkalinimas. Taip penktadienį nusprendė Kauno apylinkės teismo teisėjas Dainius Ročys, skyręs prievartautojui 20 metų galutinę subendrintą nelaisvės bausmę, apimančią abi bylas.
G. Filipavičius – vėl teisėsaugos akiratyje: šįkart kaltinamas seksualiniais nusikaltimai prieš dvi moteris
Rasti nauji šiurpūs įkalčiai
2024 metų sausį „Aro“ pareigūnams išvadavus mergaitę iš būstu paverstų pagrobėjo garažų Kaune, Technikos gatvėje, per kratas buvo aptikti nauji šiurpūs įkalčiai: nufilmuoti moterų prievartavimo vaizdai kituose, Speigo gatvėje esančiuose, gyventi pritaikytuose G. Filipavičiaus garažuose.
Kauniečiui buvo iškelta antra byla dėl moterų pagrobimo, seksualinės prievartos, sveikatos sutrikdymo ir kvaišalų laikymo – per kratas viename jo garažų buvo aptiktos kelios dešimtys tablečių su psichotropinėmis medžiagomis.
Savo kaltę byloje dėl mergaitės pagrobimo G. Filipavičius visiškai pripažino, o byloje dėl prievartos moterų atžvilgiu prisipažino su tam tikromis išlygomis: Lrytas žiniomis, epizoduose dėl vienos moters jis savo kaltę pripažino visiškai, o dėl antros nukentėjusiosios – iš dalies.
Moterų pagrobimo ir išprievartavimo byloje kaunietis pripažintas kaltu dėl 13 nusikalstamų epizodų. Jeigu įsiteisės ir šis verdiktas, G. Filipavičius į laisvę išeis 2044 metais, nes buvimo belangėje laikas skaičiuojamas nuo 2024 metų sausio, kuomet jis buvo suimtas mergaitės pagrobimo byloje.
Pirmoje, mergaitės pagrobimo byloje pernai rudenį Kauno apygardos teismas nusikalstamus epizodus „pliusavo“, skaičiuodamas galutinę bausmę.
Tuo tarpu šiandieninio Kauno apylinkės teismo nuosprendžio rezultatas pagrobėjui ir prievartautojui yra palankus: susiklostė keista situacija, kuomet už antroje byloje įvykdytus nusikaltimus prieš moteris įkalinimas jam realiai nepailgėjo nė dienos.
Paskutinį verdiktą dar gali apskųsti ir prokuratūra, ir pats G. Filipavičius.
Moterys pagrobtos Kaune ir Kaišiadorių rajone
Abi moterys per apklausas policijoje ir duodamos parodymus teisme prisiminė kraupias pagrobimų detales.
Pats G. Filipavičius parodymų teisme taip ir nedavė – nepanoręs būti apklausiamas jis pridūrė, jog viską pasakė pareigūnams dar prieš bylos perdavimą į teismą.
Antros bylos detalės, kaip ir mergaitės pagrobimo byloje, kelia šiurpą.
2023 metais, skirtingais laikotarpiais dvi moterys buvo pagrobtos Kaune ir Kaišiadorių rajone: prokuratūros tvirtinimu, G. Filipavičius jas nusivežė į savo garažus, kurių skirtingose miesto vietovėse jis tuo metu turėjo maždaug 10.
Istorija – lyg iš siaubo filmo
Virš G. Filipavičiaus garažų įrengti antstatai ir po jais esančios vadinamosios duobės buvo paverstos gyvenamaisiais būstais su baldais, virtuvės reikmenimis, šaldytuvais, garso izoliacija, vandentiekiu, šildymo sistema, televizija.
Viduje, sprendžiant iš pareigūnų surinktų įrodymų ir paties pagrobėjo prisipažinimų, dėjosi kraupūs, sveiku protu nesuvokiami dalykai.
Teisėsaugos pareigūnai portalui Lrytas pasakojo, jog apie šį savo šeimos nesukūrusį, serijiniais nusikaltimas kaltinamą uždaro būdo kaunietį būtų galima kurti siaubo filmą.
Nors oficialiai daugiau aukų nėra nustatyta, neatmetama, kad jų skaičius gali būti ir didesnis.
G. Filipavičius oficialiai vertėsi automobiliu remontu, turėjo nuosavą firmą.
Įviliojo į spąstus geležinkelio stotyje
Viena moterų buvo pagrobta 2023 metų kovą, kuomet ją, laukusią traukinio, apie 20 valandą Kaišiadorių geležinkelio stotyje užkalbino G. Filipavičius ir pasisiūlė parvežti iki pat jos namų Kaune.
Pasitikėdama nepažįstamuoju, auka įsėdo į jo automobilį ir išlipti iš jo jau nebegalėjo – duris automatiškai buvo užrakintos iš vidaus.
Keleivė buvo nuvežta į Kaune, Eigulių mikrorajone, Speigo gatvėje esantį garažų kompleksą, kuriame G. Filipavičius turėjo 7 tarpusavyje sublokuotus garažus, dalyje jų buvo atsidaręs nuosavą autoservisą.
Kriminalistų duomenimis, G. Filipavičius laikė moterį nelaisvėje antrame aukšte virš garažų įrengtose gyvenamosiose patalpose – auka buvo prievartaujama ir filmuojama.
Kaunietė tvirtino sulaukusi G. Filipavičiaus grasinimų, jog jei ji kreipsis į teisėsaugą, vaizdai bus paviešinti. Išleista iš garažų, ji nedrįso rašyti policijai pareiškimo būtent dėl šios priežasties.
Antrą auką laikė šaldytuve-dėžėje
Kita moteris buvo pagrobta Kauno centre 2023 metų gruodžio pabaigoje.
Pagrobėjo auka prisiminė kraupias susidūrimo su G. Filipavičiumi detales, kuomet ji buvo įkalinta garaže, prievartaujama, vežiojama iš vieno garažų komplekso į kitą bagažinėje ir laikyta šaldytuve.
Pasak kriminalistų, 2023-iųjų gruodžio 30-osios paryčiais vairuodamas automobilį, G. Filipavičius ją atsitiktinai išvydo gatvėje, netoli Kauno naktinio klubo.
Tyrėjų duomenimis, pagrobęs antrą auką, kaunietis nuvežė ją į tuos pačius garažus Speigo gatvėje, kur ji taip pat buvo išprievartauta.
Po to, antros nukentėjusiosios tvirtinimu, G. Filipavičius užrakino ją bagažinėje ir nuvežė į kitą, už 5 kilometrų nuo Speigo gatvės esantį garažų masyvą Technikos gatvėje, kuriame yra įsigijęs du vienas šalia kito esančius garažus ir po jais esančia „duobe“ įsirengęs gyvenamąsias patalpas.
Pasak moters, kuomet G. Filipavičiui prireikė dėl kažko išvykti iš Technikos gatvės, kad ji nepabėgtų, šeimininkas privertė ją įlipti į specialiai pritaikytą dėžę-šaldytuvą su išoriniais užraktais, atimančiais galimybę atidaryti šaldytuvo duris iš vidaus. Šaldytuve jai ėmė trūkti deguonies.
Aukos teigimu, po kurio laiko sugrįžęs pagrobėjas ją išleido iš šaldytuvo ir parvežė į Speigo gatvėje esantį garažų kompleksą.
Antrosios moters pagrobimas ir kankinimai truko apie 30 valandų, kol pagaliau ji buvo išleista.
Ši nukentėjusioji taip pat nedrįso kreiptis į teisėsaugą, bijodama, kad nufilmuoti vaizdai pateks į viešumą.
Užčiuopė naujų nusikaltimų gijas
2024 metų sausio 7 dieną, apie 17 valandą G. Filipavičius pagrobė Chemijos gatvėje prie sustojimo autobuso laukusią 9 metų mergaitę, kurią nusivežė į netoliese esančius savo garažus Technikos gatvėje. Iš ten vaiką po daugiau nei 2 parų išlaisvino garažų šturmą surengę „Aro“ pareigūnai.
Kratas po vaiko pagrobimo pas G. Filipavičių atlikę kriminalistai rado vaizdus su moterimis ir kitus šokiruojančius įkalčius. Pareigūnai susirado jas patys. Nukentėjusiosioms davus parodymus, monstru virtusiam vyrui buvo iškelta dar viena byla.
Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog abi moterys patyrė skausmingus dvasinius išgyvenimus, lėmusius jų sveikatos sutrikdymą.
Laukia ilgi nelaisvės metai
Dėl nusikaltimų prieš vaiką G. Filipavičius jau yra nuteistas – Kauno apygardos teismas 2025 metų spalio 24 dieną už mergaitės pagrobimą ir kitus jos atžvilgiu įvykdytus nusikaltimus G. Filipavičiui skyrė 20 metų laisvės atėmimą.
Verdiktas įsiteisėjo, nes pagrobėjas jo neapskundė. Teismas įpareigojo pagrobėją atlyginti mergaitei 70 tūkst. eurų, o jos tėvams – po 15 tūkst. eurų neturtinę žalą.
„G. Filipavičiui skirta bausmė už 10 nusikalstamų veikų, tarp kurių yra vaiko pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas, sveikatos sutrikdymas, nelegalus ginklų laikymas. 20 metų – tai maksimali bausmė, kurią galima skirti Baudžiamajame kodekse, subendrinus kelis nusikaltimus“, – po nuosprendžio žurnalistams teigė bylą išnagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėja Judita Sungailaitė.
Pareigūnų žiniomis, nusikaltimams būdavo kruopščiai ruošiamasi iš anksto, laikantis konspiracinių priemonių.
