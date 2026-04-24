Ne kartą teisto plungiškio automobilyje – penkios dėžės cigarečių be akcizo ženklų

2026 m. balandžio 24 d. 16:42
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Šilalės rajone pasieniečiai sučiupo vyrą, kuris automobiliu gabeno 2 500 pakelių nelegalių cigarečių. Jis atsidūrė areštinėje. Už baltarusiškus rūkalus vyras sulauks baudos arba netgi praras laisvę iki ketverių metų.
Ketvirtadienį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, pasitelkę kolegas iš VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Vakarų skyriaus, bendradarbiaudami su Rietavo ir Šilalės rajono policijos komisariatų pareigūnais, Palokystės kaime (Šilalės r.), šalia magistralinio kelio Kaunas–Klaipėda, sustabdė patikrinti automobilį „Opel Meriva“. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 48-erių Plungės rajono gyventojas.
Automobilio salone pareigūnai rado 2 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“, „Marlboro Gold“ ir „Winston Blue“ be akcizo ženklų. Jų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 13,5 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Teismui perduota byla dėl oro balionais iš Baltarusijos atskraidintų cigarečių

Čepkelių rezervate pasieniečiai aptiko kontrabandininkų skraidyklę – jau 13-a šiemet

Po dvejų metų „atostogų“ lazdijietis vėl sučiuptas su baltarusiškų cigarečių nešuliais

Be to, nustatyta, kad plungiškis vairavo automobilį, kai tokia teisė jam buvo atimta. Dėl tokio pažeidimo Šilalės rajono policijos komisariate pradėta administracinė teisena.
Vyras – ne kartą teistas, pasieniečiai su juo irgi yra turėję reikalų.
Po apklausos vyras, paskyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, buvo paleistas.
Cigaretės ir automobilis laikinai saugomi VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
