Paaiškėjo naujų detalių: Mantas Sadauskas anksčiau kreipėsi į teisėsaugą

Delfi portalo teigimu, Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė, pranešimų dėl grasinimų iš M. Sadausko teisėsauga nesulaukė, tačiau 2024-ųjų spalį buvo sulaukta pranešimo dėl sudegintų automobilių, tačiau tyrimas buvo sustabdytas, nes nebuvo surinkta įdodymų.
Kaip vakar pranešė Lrytas, Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę Justiną Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams, o kitas įtariamasis už užstatą paleistas į laisvę.
Prokuroras Lukas Krivickas prašė teismo leisti J. Sadauskienę suimti maksimaliam trijų mėnesių laikotarpiui. Teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir leido įtariamąją suimti dviem mėnesiams.
Panevėžyje – gedulas ir sunkiai suvokiama netektis: kolegos pasidalijo prisiminimais
J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Moters advokatas Vaidotas Sviderskis teisme žurnalistams sakė, kad jo ginamoji kaltės nepripažįsta.
Kitą įtariamąjį byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Prokuroras teismo prašė leisti suimti šį vyrą vienam mėnesiui.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra Ilja Solkanas, kito įtariamojo byloje Viliaus Solkano tėvas.
V. Solkaną teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
Anksčiau ieškoto paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Palaikus pareigūnai surado be įtariamųjų pagalbos.
Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas, jį apžiūrėjo ekspertai, kurie nustatys, ar juo buvo padaryti nusikaltimai.
Antradienį buvo rastas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausantis automobilis. Transporto priemonė aptikta nuošalioje vietovėje Panevėžio rajone.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus pirmadienio rytą pranešė, kad gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o tos vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
M. Sadausko artimieji sako, kad vyras skyrėsi su savo vaikų motina, ji nenorėjo jam atiduoti jųdviejų vaikų, esą teismo sprendimu vaikai turėjo augti su tėvu. Artimieji skundėsi, kad anksčiau buvo padegti jų automobiliai. Dingus vyrui, jie ėmė įtarti, kad prie to prisidėjo buvusi sutuoktinė ir jos naujasis draugas. M. Sadauskas ir jo buvusi sutuoktinė dirbo toje pačioje darbovietėje, abu buvo paramedikai.
