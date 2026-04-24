Paviešino vaizdus: akmenės pareigūnai vaikėsi beteisį motociklininką – pažeidimus fiksavo vieną po kito

Kaip rašoma Telšių apskrities policijos pranešime, Akmenėje administracinėn atsakomybėn traukiamas vyras (gim. 2002 m.), kuris, neturėdamas teisės vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonės, vairavo neįregistruotą motociklą be valstybinio numerio ženklo
Motociklas taip pat buvo be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo ir techninės apžiūros.
Vairuotojas nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustabdyti transporto priemonę – bandydamas išvengti patikrinimo, važiavo žalia veja, šaligatviu, lenkė kitas transporto priemones per viaduką bei kirto ištisinę važiuojamąją dalį skiriančią liniją. Tokiais veiksmais jis sukėlė realų pavojų kitų eismo dalyvių saugumui.
„Šis atvejis – rimtas priminimas visiems: vairuokite tik turėdami tam teisę, gerbkite Kelių eismo taisykles ir pareigūnų reikalavimus, niekada nerizikuokite savo ir kitų žmonių gyvybėmis“, – rašoma policijos pranešime.
Policija taip pat primena, kad transporto priemonė privalo būti registruota, techniškai tvarkinga ir apdrausta.
