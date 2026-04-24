Skandalas policijoje: girtas vairuotojas prisipažino dėl nužudymo, Elektrėnų policininkai jį paleido – vėliau viskas pasitvirtino

Apie nužudymą Trakų rajone visuomenė lakoniškai buvo informuota dar balandžio 17 d. Policijos departamentas tąkart skelbė, kad balandžio 16 d. apie 17 val. 35 min. Trakų r., Žaliosios kaime, sodybos kieme, rastas mirusio sodybos šeimininko (gim. 1961 m.) kūnas bei netoliese rastas vyras (gim. 1963 m.), kuris dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę.
Policija taip pat pranešė, kad įtariamasis (gim. 1982 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo ir dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Dabar aiškėja skandalingi faktai apie tai, kad su nužudymu įtariamu vyru policijos pareigūnai bendravo dar naktį. Vyriškis jiems pasakojo nužudęs vieną žmogų, o kitą sužalojęs, tačiau policininkai šio pasakojimo net nepasivargino patikrinti ir vyriškį paleido. Praėjus maždaug septyniolikai valandų po to, visa vyro istorija pasitvirtino.
Lrytas kreipėsi į Vilniaus apskrities VPK ir čia buvo patvirtinta, kad redakcijos turimos žinios yra teisingos.
Į girto pasakojimą nekreipė dėmesio
Istorija prasidėjo balandžio 16 d. Apie 0 val. 19 min. į policiją paskambinęs girtas vyras pats sau išsikvietė pareigūnus. Jis sakė, kad pavogė pažįstamo žmogaus automobilį „Audi“ ir jį vairuodamas nuskriejo į griovį. Vyriškis nurodė tikslią vietą Onuškio seniūnijoje (Trakų rajonas), kur lauks pareigūnų.
Į nurodytą vietą buvo nusiųstas Elektrėnų policijos komisariato pareigūnų ekipažas. Atvykę policininkai rado girtą vyrą (gim. 1982 m.) ir automobilį griovyje.
Susiję straipsniai
Vairuotojui buvo nustatytas vidutinis girtumas, tad pareigūnai pradėjo pildyti dokumentus. O tuo metu vyriškis nusprendė pasipasakoti ir policininkams pradėjo kalbėti apie tai, kad su tuo pačiu automobiliu vieną žmogų pervažiavo ir vėliau nutrenkė dar vieną. Vyras net siūlėsi parodyti, kur viskas nutiko, tačiau pareigūnai šias kalbas ignoravo.
Vyras buvo paleistas. O tos pačios dienos pavakare, taip pat Onuškio seniūnijoje, net ne labai toli nuo vietos, kur girtas vairuotojas nuskriejo į griovį, buvo rasti du sužaloti žmonės. Vienam niekas jau padėti nebegalėjo.
Tos pačios dienos vakarą dar naktį paleistas vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Nužudytojo kūnas buvo perduotas teismo medicinos ekspertams, dabar turintiems atsakyti į daugybę prokuratūros užduotų klausimų. Tarp jų ir tai, ar laiku sureagavus į įtariamojo pasakojimą, auką dar būtų buvę galima išgelbėti.
Dėl nužudymo Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo septynerių iki penkiolikos metų. Dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo numatytas laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų
Pareigūnams gresia baudžiamoji atsakomybė
Paaiškėjus šiems skandalingiems faktams, įvykiu susidomėjo ir Vilniaus apskrities VPK Imuniteto valdybos tyrėjai. Kaip Lrytas informavo Vilniaus apskrities VPK atstovė Julija Samorokovskaja, Imuniteto valdyboje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, renkama medžiaga ikiteisminio tyrimo pradėjimui dėl tarnybos pareigų neatlikimo. Beveik neabejojama, kad šis tyrimas bus pradėtas artimiausiu metu.
Kaip teigia Vilniaus apskrities policijos atstovė, pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl tarnybos pareigų neatlikimo, tarnybinis patikrinimas būtų laikinai stabdomas ir jo tolesnė eiga priklausytų nuo ikiteisminio tyrimo rezultatų.
Lrytas žiniomis, pareigūnų veiksmus aiškintis pradėję tyrėjai jau surinko nemažai duomenų apie tos nakties įvykius.
Bent vienas iš dviejų nemalonumų dabar prisidariusių policininkų jau ir anksčiau yra atkreipęs į save dėmesį, kai pas sulaikytąjį radus narkotikų, nusprendė jų nefiksuoti sulaikymo dokumentuose.
Tačiau nutiko taip, kad pareigūno porininkas kvaišalus įkišo atgal į sulaikytojo kišenę. Sulaikytąjį nuvežus į areštinę, čia dirbantys pareigūnai narkotikus rado ir pradėjo ikiteisminį tyrimą. Prokuratūra vėliau šį tyrimą buvo priversta nutraukti dėl netinkamai įformintų įrodymų.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelę žalą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
nužudymasTrakų rajonasElektrėnų policijos komisariatas
Rodyti daugiau žymių