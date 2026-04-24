Viešojo saugumo tarnyba: per savaitę prie strateginių objektų sulaikyti 3 dronų pilotai

Pirmasis praėjusios savaitės pažeidimas užfiksuotas balandžio 19 d. apie 12 val. Alytuje, prie strateginės reikšmės objekto – „ LitPol Link“ infrastruktūros. Likę pažeidėjai užfiksuoti Vilniuje. Jie bepiločius orlaivius skraidino netoli Vilniaus oro uosto.
Vienas nesankcionuoto drono skrydis fiksuotas balandžio 22 d. apie 11 val. 05 min. Trečiasis įvykis netoli Vilniaus oro uosto fiksuotas balandžio 23 d. apie 11 val. 50 min.
Visi „pilotai“ patraukti administracinėn atsakomybėn dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimo. Jiems skirta 200 eurų bauda, sprendžiama dėl dronų konfiskavimo.
Pareigūnai pastebi tendenciją, kai bepiločiai orlaiviai valdomi neįvertinus visų taisyklių ir galimų pasekmių. Didžioji dalis sulaikytų dronų valdytojų – žmonės, kurie juos įsigijo visai neseniai ir tiesiog nori išbandyti naują pirkinį, arba nekilnojamojo turto srityje dirbantys žmonės, siekiantys patrauklių vaizdų iš oro.
Tačiau svarbu prisiminti: nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Dronų naudojimas – ne tik pramoga ar darbo priemonė. Tai jautri sritis, tiesiogiai susijusi su saugumu.
Neatsakingas skraidinimas, ypač šalia oro uostų ar kitų saugomų objektų, gali kelti realią grėsmę aviacijos saugumui ir trikdyti tarnybų darbą. Būkime sąmoningi ir atsakingi. Prieš pakeldami droną į orą, įsitikinkime, kad žinome galiojančias taisykles ir laikomės visų saugumo reikalavimų.
