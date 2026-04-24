Žiauriai nužudyto M. Sadausko tėtis paskelbė sūnaus mirties priežastį: „Mačiau“

M. Sadausko tėtis Laimis Sadauskas TV3 žinioms atskleidė, ką išvydo savo akimis ir kas buvo parašyta mirties liudijime.
„Aš sūnų mačiau, mačiau kaktoj yra šautinė žaizda ir parašyta mirties liudijime, kad yra kiauryminis šūvis, nuo kurio mirė, bet aprašymo smulkaus aš neturiu dar“, – tv3.lt sakė L. Sadauskas.
Jis patvirtino ir anksčiau skelbtą informaciją, kad melagingu skambučiu į spąstus iškviestas M. Sadauskas buvo kankinamas.
Paramediku dirbusio M. Sadausko kūnas rastas antradienio vakarą, praėjus daugiau nei parai po to, kai jo, darbo reikalais išvykusio į vieną Panevėžio rajone esančią sodybą, pasigedo artimieji. Kūnas rastas būtent šios sodybos teritorijoje – jis buvo suvyniotas į batutą ir užkastas. Batuto liekanas bandyta deginti.
Įvykio vietoje taip pat rastas ginklas – ar juo ir buvo įvykdytas kraupus nusikaltimas, ekspertai turėtų išsiaiškinti kiek vėliau.
Susiję straipsniai
Dar antradienį miške buvo aptiktas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausęs automobilis. Tarp įtariamųjų M. Sadausko nužudymu atsidūrė jo buvusi žmona, fitneso čempionė J. Gaigalaitė. Buvusi pora augino du vaikus – dvynukus. Velionio artimieji pasakojo, kad įvairiais incidentais – pavyzdžiui, šeimos automobilių padegimu – buvusią marčią įtarinėjo ir anksčiau.
Paskelbus paramediko paiešką, vyro artimieji žurnalistams tikino neabejojantys, kad prie sūnaus dingimo rankas tikrai bus prikišusi J. Gaigalaitė. Nuojauta, panašu, pasitvirtino.
Dar vienas įtariamasis greičiausiai yra naujas J. Gaigalaitės sugyventinis. Laisvu nuo darbo laiku batutų nuoma užsiimdavęs 31-erių M. Sadauskas, įtariama, pirmadienio rytą buvo įviliotas į spąstus: feisbuke gavo žinutę, kad neva skubiai reikalingas batutas Paliukų kaimo apylinkėse (Panevėžio raj.), kur vyks vaikų darželio šventė. Tačiau nei šventės, nei apskritai vaikų darželio šiose apylinkėse nebuvo, o netrukus „užsakovės“ anketa buvo pašalinta.
Dingusio M. Sadausko paieškos užtruko, bet galiausiai atvedė į Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, esančią sodybą. Antradienio vakarą vyras rastas negyvas. Panevėžio apskrities policijos komisariato viršininkas Darius Pliavga nurodė, jog kūnas sodyboje buvo paslėptas. Pirminiais duomenimis, kraupus nusikaltimas įvykdytas dėl asmeninio pobūdžio nesutarimų.
Žinoma, kad pora konfliktavo dėl finansinių aspektų ir vaikų globos, nes teismo sprendimu dvi buvusių sutuoktinių atžalos turėjo gyventi su tėčiu.
Nužudytojo šeimai renkama parama, laidotuvės planuojamos savaitgalį.
Mantas SadauskasPanevėžio rajonasnužudymas
Rodyti daugiau žymių