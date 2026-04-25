Reidą dar saulei nenusileidus pradėję Švitrigailos g., pareigūnai čia sustabdė kelis vairuotojus, kurie buvo vartoję alkoholio, bet leistinos normos neviršijo. Tad ir didesnių pastabų jiems policininkai neturėjo.
Venintelis vairuotojas, kuriam šioje vietoje surašytas protokolas, buvo Lietuvoje gyvenantis Indijos pilietis, važiavęs motociklu BMW. Sustabdytas pareigūnų, jis pateikė lietuvišką vairuotojo pažymėjimą.
Paaiškėjo, kad pagal lietuviškas teises užsienietis gali vairuoti tik A2 kategorijai priklausančius motociklus (ne daugiau 35 kW), o motociklas, kuriuo indas atvažiavo į reidą buvo galingesnis. Todėl jam surašytas protokolas už tai, kad transporto priemonę vairavo neturėdamas tam teisės. Užsienietis už šį nusižengimą artimiausiu metu gali iš viso kuriam laikui prarasti teisę vairuoti.
Dar vienas beteisis vairuotojas įkliuvo reidui persikėlus į T. Narbuto g. Sustabdyto automobilio BMW vairuotojas (gim. 1982 m.) teisę vairuoti visai neseniai prarado dėl to, kad pakartotinai įkliuvo važiuodamas be saugos diržo.
Iš vyro teisę vairuoti transporto priemones buvo atimta mėnesiui. Dabar dėl padaryto KET pažeidimo jis dar mažiausiai pusmečiui gali likti be teisių.
Automobilius pradėjus tikrinti Vakariniame aplinkkelyje, į pareigūnų rankas pakliuvo automobilį BMW vairavęs jaunas ukrainietis (gim. 2008 m.). Negalėdamas policininkams parodyti vairuotojo pažymėjimo, jaunuolis iš pradžių bandė meluoti, kad teises paliko namie. Tačiau netrukus prisipažino, kad tik kitą savaitę turėtų pradėti lankyti vairavimo mokyklą.
Patikrinus duomenų bazėse paaiškėjo, kad vaikinas iš tiesų neturi teisės vairuoti.
Vakariniame aplinkkelyje įkliuvo ir du girti vairuotoja. Automobilio „Citroen“ vairuotojas į alkotesterį pirmu pūtimu pripūtė 0,74 prom., antru - 0,70 prom.
Netrukus sustabdyto automobilio „Toyota“ vairuotojas pirmu pūtimu pripūtė 0,74 prom., antru - 0,73 prom.
Trečias girtas vairuotojai įkliuvo reidui persikėlus į V. Kudirkos g. Automobilio „Volvo“ vairuotojas pirmu pūtimu pripūtė 0,46 prom., antru - 0,45 prom.
Pareigūnai įspėja, kad tokie reidai bus vykdomi ir ateityje.
