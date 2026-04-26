Protesto prieš migrantus rengėjai tikina Vilniuje patyrę 4 užpuolikų smurtą

Pasak Kęstučiu pasivadinusio vyro, incidentas įvyko balandžio 25 ddieną, apie 18 val. 30 min. prie Tūkstantmečio gatvės, greta pėsčiųjų tilto.
Vyro nuomone, jie buvo užpulti, nes protestavo su tentu „Stop masinei imigracijai“. Su tuo tentu jie stovėjo ir prie Katedros, prie Geležinio Vilko gatvės tunelio, bei ant Tūkstantmečio gatvės pėsčiųjų tilto. Vyras tikino, kad buvo gauti policijos bei Vilniaus savivaldybės leidimai.
Paskutinėje protesto vietoje prie pėsčiųjų tilto, kai atvyko pirmasis automobilis ir išlipo trise, protestuotyojus užpuolė keturi vyrai. Vienas pribėgo iš galo ir smogė į galvą nešančiam tentą protestuotojui, jį pargriovė, pagriebė tentą ir su juo pabėgo. Viena mergina bandė juos vytis ir filmuoti.
Pasak Kęstučio, buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie ieškojo užpulikų, bet nerado.
Vilniaus apksrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai patvirtino, kad apie šį incidentą žinoma ir dėl greičiausiai bus pradėtas ikiteisminis tyrimas.
