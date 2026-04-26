Vyrą sužalojusiai Vilniaus gyventojai – daugiau kaip 4 promilių girtumas

2026 m. balandžio 26 d. 08:22
Vilniaus policijos paareigūnai į areštinę uždarė vyrą sumušusią moterį, kuriai nustatytas daugiau kaip 4 promilių girtumas. 
Balandžio 25 d. apie 16 val. 49 min. Vilniuje, Žolyno g., namuose, neblaivi (4,09 prom.) moteris (gim. 1974 m.) sužalojo vyrą (gim. 1978 m.), kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 138 str. 1 d.
Kita gerokai apspangusi Vilniaus gyventoja pati nujentėjo nuo girto vyro.
Balandžio 25 d. apie 17 val. 9 min. Vilniuje, namuose, vyras smurtavo prieš neblaivią (2,48 prom.) moterį (gim. 1988 m.) ir galimai prieš kūdikį (gim. 2026 m.). Neblaivus (2,37 prom.) vyras pristatytas į policijos komisariatą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d., 140 str. 3 d.
