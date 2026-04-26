Žvėryne nužudyto 15-mečio byloje – aukos ir kaltinamojo tėvų apklausa

Kitame posėdyje gegužę bylą ketinama pradėti nagrinėti iš esmės, Eltą informavo teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, šioje baudžiamojoje byloje dėl itin žiauraus 15-mečio (gim. 2010 m.) nužudymo kaltinimai pareikšti kitam paaugliui, aukos bendraamžiui (gim. 2010 m.).
Ikiteisminis tyrimas pradėtas praėjusių metų rugpjūčio 2 d. vakarą, gavus pranešėjos pareiškimą, jog tą pačią dieną iš namų išėjo ir negrįžo jos nepilnametis sūnus. Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, dingusio 15-mečio kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje sostinės Žvėryno mikrorajone.
Jau kitą dieną, rugpjūčio 3-iąją, buvo sulaikytas šios nusikalstamos veikos padarymu įtariamas nepilnametis.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, asmuo, kuris kankinant arba kitaip itin žiauriai nužudė, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.
Nepilnametis laikomas suimtas, balandžio pradžioje jo suėmimo terminas buvo pratęstas dar dviem mėnesiams.