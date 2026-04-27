Klaipėdoje ir Zarasų r. rasti nelegaliai laikyti pistoletai

2026 m. balandžio 27 d. 08:22
Klaipėdos ir Zarasų pareigūnai aiškinasi aplinkybes incidentų, kuomet tvarkę savo valdas žmonės rado neteisėtai laikytų ginklų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 26 d. apie 14 val. Klaipėdoje, Debreceno g., vyras (gim. 1983 m.) įsigytame bute darydamas remontą, rado daiktą panašų į revolverį ir 330 vnt. šovinių, kuriuos paėmė policijos pareigūnai.
Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais.
Taip pat balandžio 26 d. apie 12 val. 20 min. Zarasų r., Avilių miestelyje, moteris (gimusi 1965 m.) tvarkydama sandėliuke esančius daiktus rado daiktą panašų į pistoletą, kurį paėmė policijos pareigūnai.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
