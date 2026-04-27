Marijampoliečių pora nužudė savo pažįstamą, tą pačią dieną pasmaugė ir savo šunį

Baudžiamosios bylos duomenimis, 2025 m. birželį kaltinamieji, keršydami dėl ankstesnių konfliktų nukentėjusiajam, itin žiauriai jį nužudė. Nustatyta, kad A. M. ir S. M., veikdami bendrai, nukentėjusįjį įsileido į butą, kuriame jam sudavė mažiausiai vieną smūgį į veidą bei peiliu padarė durtinius-pjautinius sužalojimus visame kūne ir abiejų kojų blauzdų srityse, pažeisdami Achilo sausgysles, arterijas, venas bei nervus.
Tokiu būdu nukentėjusiam buvo sukeltos didelės fizinės kančios.
Tą pačią dieną moteris, įpykusi dėl namuose laikomo šuns lojimo, rankomis šuneliui spaudė kaklą ir jį smaugė, dėl ko gyvūnas nugaišo.
Susiję straipsniai
Skandalas policijoje: girtas vairuotojas prisipažino dėl nužudymo, Elektrėnų policininkai jį paleido – vėliau viskas pasitvirtino
Ikiteisminio tyrimo metu asmenys savo kaltę pripažino.
Už žiaurų elgesį su gyvūnais Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.
Už nužudymą kankinant ar itin žiauriai Baudžiamajame kodekse numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo aštuonerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
