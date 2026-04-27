Paimtas į Vilniaus kalėjimo teritoriją per tvorą įmestas paketas

Operatyviai sureagavus ir patikrinus įmestą paketą, jo viduje rasti draudžiami daiktai: keturi mobiliojo ryšio telefonai, dar keturi mobiliojo ryšio telefonai be korpusų, du interneto modemai be korpusų bei aštuonios SIM kortelės.
Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas, siekiama nustatyti paketą įmetusį žmogų.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad bandymai perduoti ar kitaip įkalinimo įstaigų teritorijose platinti draudžiamus daiktus yra laikomi teisės pažeidimu ir užtraukia atsakomybę pagal galiojančius teisės aktus.