Paimtas į Vilniaus kalėjimo teritoriją per tvorą įmestas paketas

2026 m. balandžio 27 d. 16:02
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo pareigūnai užfiksavo draudžiamų daiktų patekimo į įstaigos teritoriją bandymą. Budėtojas pranešė, kad buvo pastebėta, kaip iš Rasų gatvės nenustatytas asmuo į kalėjimo teritoriją įmetė paketą ir pasišalino.
Operatyviai sureagavus ir patikrinus įmestą paketą, jo viduje rasti draudžiami daiktai: keturi mobiliojo ryšio telefonai, dar keturi mobiliojo ryšio telefonai be korpusų, du interneto modemai be korpusų bei aštuonios SIM kortelės.
Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas, siekiama nustatyti paketą įmetusį žmogų.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad bandymai perduoti ar kitaip įkalinimo įstaigų teritorijose platinti draudžiamus daiktus yra laikomi teisės pažeidimu ir užtraukia atsakomybę pagal galiojančius teisės aktus.
