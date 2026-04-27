„Nuolat sakydavau sūnui – būk atsargus, Justina (žmogžudystės byloje įtariama buvusi M. Sadausko žmona, Europos fitneso ir kultūrizmo čempionė J. Sadauskienė, prisistatanti mergautine Gaigalaitės pavarde - Red.) gali tave nužudyti. Jis anksčiau buvo sulaukęs šios moters grasinimų, vykstant skyrybų procesui buvo sudeginti automobiliai.
Mantas man atsakė – o ką, tėti? Jeigu taip ir atsitiktų, susidėliotų visi taškai ant „i“ – ji atsidurs kalėjime, o jūs, seneliai, nors dorai užauginsite abu savo anūkus“, – pirmadienį bendraudamas su portalu Lrytas, skaudančia širdimi ištarė paramediko tėvas Laimis Sadauskas.
L. Sadauskas prisiminė, kaip sūnaus paieškų metu jis ir jo žmona buvo susidūrę su kultūrizmu užsiimančiu J. Sadauskienės artimu draugu (jie yra pora), buvusiu Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionu Viliumi Solkanu, kuriam šiuo metu taip pat yra pareikšti įtarimai nužudymo byloje.
„Balandžio 21-osios paryčiais, 4 val. 40 min., ieškodami sūnaus Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime prie nuošalios sodybos (šios sodybos teritorijoje buvo rastas nušauto paramediko kūnas – Red.) sutikome V. Solkaną. Tuo metu dar nežinojome, kad jis yra naujasis Justinos draugas.
Vilius vaizdavo lipšnų ir draugišką. Sužinojęs, kad ieškome dingusio sūnaus, jis pasakė: „Užuojauta, kaip jums dabar sunku“ ir parodė, kad važiuotume link Žaliosios miško – galbūt ten pavyks jį surasti.
Tačiau iš tikrųjų Manto mašina buvo aptikta visai kitoje pusėje esančiuose miškuose, o kūnas – paties V. Solkano, įtariamojo žudiko, šeimos sodyboje“, – prisiminė L. Sadauskas.
Palaikus planuota užbetonuoti?
Balandžio 21-osios pavakare, apie 18 valandą M. Sadausko kūnas buvo rastas V. Solkano tėvo Iljos Solkano sodyboje, Mileškūnuose, maždaug už 2 kilometrų nuo tos miško vietos, kur tos pačios dienos rytą policija aptiko paramediko automobilis „Hyundai“.
Šioje sodyboje, Lrytas žiniomis, gyveno ir V. Solkanas.
Pasak L. Sadausko, sūnaus palaikai buvo paslėpti po betonuojamos terasos pamatais.
„Pamato šone buvo iškasta didelė duobė, kurioje mėginta paslėpti sūnaus kūną, įvyniojus jį batuto audeklą ir užkasus. Rasti palaikus buvo sunku – galbūt juos planuota užbetonuoti arba pervežti į kitą vietą.
Krovininis sūnaus „Hyundai“ iš pradžių galėjo būti slepiamas daržinėje, o vėliau, balandžio 21-osios naktį pervežtas į netoliese mišką ir ten paliktas“, – svarstė nužudyto paramediko tėvas.
Tačiau palaikų paslėpti nepavyko – kriminalistai, pasitelkę kinologus su tarnybiniais šunimis, kūną aptiko. Prieš tai jį mėginta sudeginti.
Pareigūnai sulaikė J. Sadauskienę, V. Solkaną ir pastarojo tėvą: porai pareikšti įtarimai M. Sadausko pagrobimu ir nužudymu, o I. Solkanui – nelegaliu ginklo, iš kurio aukai galėjo būti paleistas į galvą mirtinas šūvis, laikymu.
L. Sadauskas patvirtino portalui Lrytas matęs sūnaus galvoje šautinę žaizdą.
Fiktyvų iškvietimą persiuntė tėvams
Laisvu nuo pagrindinio darbo Panevėžio greitosios pagalbos tarnyboje laiku M. Sadauskas užsiėmė batutų nuoma, pats nugabendavo ir pastatydavo klientų valdose.
Siūlydamas šias paslaugas, jis internete įkeldavo atitinkamus skelbimus.
Balandžio 20-osios rytą paramedikas socialinio tinklo „Facebook“ pokalbių ir susirašinėjimo programoje „Messenger“ gavo žinutę – esą reikia skubiai pastatyti batutą sodyboje Panevėžio rajone, kur vyks vaikų šventė.
Iš tikrųjų jokios šventės ten nebuvo, o anketa, veikiausiai tuomet, kai medikas jau atsidūrė nusikaltėlių rankose, buvo skubiai ištrinta.
Moters vardu prisistačiusi „užsakovė“ nurodė, kad reikia atvykti į Paliukų kaimą, kuris yra maždaug už 2 kilometrų nuo Mileškūnų.
M. Sadauskas dar prieš išvykdamas apsimetėlės žinutę buvo persiuntęs savo tėvams – pastarieji iš šios žinutės ir sužinojo, kuriose apylinkėse reikia ieškoti sūnaus.
Su įtariamuoju prasilenkė du kartus
L. Sadauskas iš savo aplinkos rato žmonių, kurie taip pat prisidėjo prie paieškų, pasakojimų suprato, jog sūnus tiksliai nežinojo, kur yra spąstus jam paspendusių „klientų“ sodyba – iš pradžių buvo įvažiavęs į niekuo dėtos moters, vardu Rugilė, valdos kiemą Paliukuose, paskui apsisuko ir tęsė kelionę.
Rugilė apie tai vėliau papasakojo Sadauskų giminaičiams, dalyvavusiems paieškose.
„Sūnus ne ten pataikė, jam buvo nurodytas kitas adresas“, – prisiminė tėvas.
M. Sadauskas galėjo būti buvo užpultas netoli Solkanų sodybos Mileškūnuose, ieškodamas fiktyvaus užsakymo vietos arba jau įvažiavęs į šios sodybos teritoriją.
Paramedikas nežinojo, kad ten gyvena naujasis jo buvusios žmonos draugas su savo tėvu.
Nesulaukę žinių iš M. Sadausko, neprisiskambinę jam telefonu, šeimos nariai kreipėsi į policiją ir patys išskubėjo į paieškas Mileškūnų ir Paliukų apylinėse.
Balandžio 20-ąją, apie 18 valandą naršydamas po šias vietoves, L. Sadauskas išvyko V. Solkaną: „Vilius pro mane pravažiavo du kartus. Jis važinėjo po šį kelią – matyt, jam buvo neramu. Tada dar jo nepažinojau“.
Antrą kartą dingusiojo tėvas V. Solkaną pamatė balandžio 21-osios paryčiais, šiek tiek po pusės penkių, sūnaus „Hyundai“ vėžėms žvyrkelyje atvedus iki Solkanų sodybos.
Vaizdavo lipšnų ir paslaugų
„Sutikę Vilių prie sodybos paklausėme, ar čia negyvena Rugilė – moteris, į kurios valdą Mantas per klaidą įsuko, ieškodamas užsakovų sodybos.
V. Solkanas atsakė: „Ne čia, gyvena Ilja“.
Tuo mudu su žmona net nenumanėme, kad jis yra naujasis Justinos draugas Vilius, o Ilja – jo tėvas.
Vilius vaizdavo lipšnų, mandagų ir paslaugų, klausė: „Kas jūs būsite?
Mano žmona atsakė, jog ji ieško dingusio sūnaus, yra jo motina.
„Užuojauta. Dabar jums labai sunku. Sėkmės“, -Vilius vaizdavo lipšnų ir mandagų, tyčia mus mėgindamas suklaidinti, nurodydamas visai ne tą pusę, kur esą reikėtų ieškoti Manto ir jo automobilio“, – prisiminė L. Sadauskas.
Balandžio 21-osios rytą policijos pareigūnai rado miške tuščią krovininį M. Sadausko automobilį „Hyundai“ su priekaba – tik jau be batuto, į kurį buvo suvyniotas ir užkastas M. Sadausko kūnas.
Nujautė mirties pavojų
L. Sadausko nuomone, buvusi jo sūnaus žmona dalyvavo nužudyme.
„Galbūt Mantas, nieko bloga nenujausdamas sodyboje statė batutą ir tuo momentu sulaukė smūgio į galvą iš nugaros pusės“, – svarstė kraupaus nusikaltimo auka tapusio paramediko tėvas.
Tėvo širdis nujautė mirtiną pavojų – jis ne kartą sūnų ragino būti atsargiam, nes marti gali jį nužudyti.
Po vestuvių Mantas su Justina kartu gyveno maždaug 3 metus: aižėjant santuokai, 2023 metais moteris įsikūrė Paežerio kaime, esančio prie pat Panevėžio, o M. Sadauskas liko gyventi mieste, Rožyno mikrorajone, kartu su savo tėvais,
„Justinai jau išsikėlus, Mantas socialiniame tinkle pamatė jos nuotraukas – sūnui kilo stiprių įtarimų, kad buvusi žmona yra neblaivi. Justina tuo metu buvo su vaikais, todėl jis atvažiavo pas ją pasiimti vaikų.
Atvyko ir policija – kuris iš jų, Mantas ar Justina iškvietė pareigūnus, dabar negalėčiau pasakyti.
Atvykus policininkams, Justina atsisakė tikrintis blaivumą, o Mantui tąsyk pareigūnų akivaizdoje šaukė: „Aš tave užmušiu, nušausiu, sudeginsiu, tu negyvensi!“.
Vėliau, 2024 metų spalio 25-osios naktį, apie 2 valandą buvo padegti mūsų šeimos automobiliai „Audi“ ir „Mercedes“ – įsibraukta į mūsų valdą, perlipus tvorą. Ekspertai nustatė, jog buvo panaudotas benzinas“, – pasakojo L. Sadauskas.
Pareigūnams – kartūs ir skausmingi žodžiai
Paramediko tėvas neslėpė nuoskaudos, kalbėdamas apie Panevėžio policijos pareigūnų darbą, tiriant tyčinį padegimą.
Sadauskai tąsyk kriminalistams nurodė svarbias detales.
Pasak L. Sadausko, automobiliai, automobiliai supleškėjo praėjus vos dienai, kuomet jo žmona sužinojo, kad teismo proceso metu bus tikrinamos jos banko sąskaitos.
Buvusi pora tuo metu skyrėsi – vyko aštrūs ginčai, pas ką turėtų gyventi vaikai, taip pat dėl turtinių dalykų.
„Pareigūnai, mano nuomone, dirbo aplaidžiai – jie neatliko visų būtinų veiksmų, siekiant išaiškinti padegimą. Toks jausmas, kad jie nedirbo savo darbo.
Tyrėja pareiškė, jog nebuvo nustatyta, kad degalinėse maždaug tokiu laiku kažkas būtų pirkęs benziną, o Justinos telefonas nusikaltimo metu buvo jos namuose. Viskas, daugiau įrodymų nėra. Tarsi benzino nebuvo galima įsigyti anksčiau!
Tyrimas buvo sustabdytas, taip ir nepareiškus niekam įtarimų.
Jeigu policija būtų dirbusi kruopščiau, manau, padegimą būtų pavykę išaiškinti ir taip užkirsti kelią būsimai žmogžudystei“, – kalbėjo L. Sadauskas.
Teismo sprendimas galėjo sukelti moters įniršį
2023 metų kovo 28 dieną J. Sadauskienė buvo pripažinta kalta dėl nelegalaus psichotropinių medžiagų laikymo – Panevėžio apylinkės teismas baudžiamuoju įsakymu jai skyrė 1700 eurų baudą.
Tas pats teismas pernai išnagrinėjo ir civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo – J. Sadauskienė siekė pripažinimo, jog tai įvyko dėl jos sutuoktinio kaltės.
Moteris prašė nustatyti abiejų judviejų mažamečių vaikų gyvenamąją vietą kartu su ja, priteisti pinigus už vaikų išlaikymą ir padalinti santuokoje įgytą turtą pagal jos pasiūlytą variantą.
Priešieškinį pateikęs M. Sadauskas siekė pats auginti vaikus, be to, prašė priteisti iš žmonos 75,5 tūkst. eurų kompensacijas už turtą, panaudotą ne šeimoms reikalams ir J. Sadauskienei natūra tenkantį turtą.
Sprendimas, kurį teismas priėmė 2025 metų gegužės 15 dieną, kultūrizmo ir fitneso čempionei nebuvo palankus – vaikų gyvenamoji vieta nustatyta pas tėvą, o priteista kompensacijų suma, nors ir mažesnė nei prašė paramedikas, vis tiek yra pakankamai ženkli, 60,5 tūkst. eurų.
Tiesa, M. Sadauskas buvo įpareigotas sumokėti sutuoktinei 6 tūkst. eurų už įsiskolinimą, susijusį su vaikų išlaikymu.
Tačiau esmės tai nekeičia – minėtas sprendimas galėjo sukelti moters nusivylimą, pyktį ar netgi įsiūtį.
Nužudytojo tėvo L. Sadausko nuomone, jos galvoje galėjo gimti ir šiurpūs keršto, susidorojimo planai.
J. Sadauskienė pateikė skundą Kauno apygardos teismui, kuris, pasak L. Sadausko, sprendimo dar nebuvo priėmęs.
Sportininkė kaltę neigia
J. Sadauskienė ir jos bendrininku teisėsaugos pripažintas V. Solkanas suimti 2 mėnesiams, o trečias įtariamasis I. Solkanas išleistas į laisvę už 5 tūkst. eurų užstatą.
Sportininkė savo kaltę neigia, o Solkanų pozicija kol kas nėra paviešinta.
J. Sadauskienei ir V. Solkanui gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų, o pastarojo tėvui už nelegalų ginklo laikymą – laisvės atėmimas iki 5 metų.
Neatmetama, kad įtariamiesiems žudikams gali būti skirta psichiatrinė ekspertizė siekiant nustatyti, ar inkriminuojamo nusikaltimo metu jie suvokė savo veiksmus ir gali stoti prieš teismą.
Paramediko laidotuvės įvyko balandžio 26 dieną – atsisveikinti su nužudytuoju atvyko daugybė žmonių, ne tik iš šeimos, giminės, draugų, bendradarbių rato, bet ir tie, kurie asmeniškai jo nepažinojo, tačiau buvo sukrėsti dėl itin žiauraus nusikaltimo.
