Per šeimyninį konfliktą Alytuje pralietas kraujas – girta moteris nakvojo areštinėje

2026 m. balandžio 27 d. 08:15
Alytaus policija sulaikė ir į areštnę uždarė girtą moteį, kuri įtariama per šeimyninį konfliktą namuose peiliu sužalojusį vyrą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 26 d. apie 4 val. 26 min. Alytuje, Ulonų g., namuose, konflikto metu, girta (2,02 prom.) moteris (gimusi 1987 m.) peiliu sužalojo taip pat girtą (1,21 prom.) vyrą (gim. 1982 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
