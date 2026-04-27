Prokurorai papasakojo apie Rusijos šnipų tinklą, planavusį visuomenininko nužudymą Lietuvoje

Tai spaudos konferencijoje pirmadienį paskelbė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento laikinas vyriausiasis prokuroras Martynas Jovaiša.
Ukrainai paramą teikiantis ir prieš Kremliaus režimą pasisakantis visuomenininkas Valdas Bartkevičius anksčiau pripažinęs, kad jis buvo vienas iš žmonių, kurį planuota nužudyti.
Pareigūnai dabar patvirtino, kad vienas žmonių, į kurį ketinta nužudyti, yra V. Bartkevičius.
Kitas žmogus, kurį ketinta nužudyti, yra Lietuvoje gyvenantis Rusijos opozicijos aktyvistas Ruslanas Gabasovas.
Anksčiau skelbta, kad Graikijos Salonikų mieste sulaikytas 55-erių vyriškis, kaltinamas padėjęs pervesti 5 tūkst. eurų už žmogžudystę, kurią planuota įvykdyti Lietuvoje.
Tarptautinės baudžiamosios bylos centre – įtariamas Rusijos šnipų tinklas, kuris, kaip teigia Lietuvos valdžios institucijos, planavo įvykdyti dvi žmogžudystes. Bent vienas iš įtariamųjų, sulaikytų šioje byloje, taip pat keletas įtariamų šio sąmokslo dalyvių yra siejami su Graikija.
Sulaikytasis – 55-erių graikų kilmės vyras iš Sakartvelo, kuris ankstų vasario 10 d. rytą pagal Europos arešto orderį buvo suimtas savo namuose Salonikuose. Jis kaltinamas tuo, kad bendradarbiavo su Rusijos agentų tinklu, be to, jam gresia kaltinimai dėl keleto nusikaltimų, tarp kurių – pagalba kitai šaliai vykdant veiksmus prieš Lietuvą.
Salonikų apeliacinė taryba nusprendė, kad, nepaisant jo prieštaravimų, jis turi būti išduotas Lietuvai, tačiau manoma, kad jis kreipsis į Graikijos Aukščiausiąjį Teismą, kuris ir priims galutinį sprendimą dėl jo išdavimo. Vyriškis jam pareikštus kaltinimus neigia ir tvirtina, kad, jei būtų išduotas, jo gyvybei kiltų pavojus.
Lietuvoje išduotame kaltinamajame akte nurodomas planas nužudyti du žmones: 46 metų aktyvistą iš vienos Rusijos respublikos, kuris po to paprašė politinio prieglobsčio Lietuvoje, ir Lietuvos politikos patarėją, garsėjantį savo antirusiška retorika ir veiksmais, tai yra V. Bartkevičių.
Nužudymus įvykdyti turėjo Graikijos piliečiai
Kaip rašoma prokuratūros pranešime, ikiteisminio tyrimo metu buvo išaiškinta sudėtinga tarptautinė nusikalstama schema, apėmusi neteisėtą informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą, rengimąsi teroristiniais tikslais nužudyti du žmones, dalyvavimą organizuotoje teroristinėje grupėje ir vadovavimą jai, taip pat verbavimą teroristinei veiklai, teroristinės veiklos finansavimą ir rėmimą bei vykimą teroristiniais tikslais į Lietuvos Respubliką.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2025 m. pradžioje į pareigūnus kreipėsi vienas Lietuvoje gyvenantis Rusijos Federacijos pilietis, savo automobilyje radęs nenustatyto asmens paliktą sekimo įrenginį.
Lietuvos kriminalinės policijos biure pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atliekant ne viešo pobūdžio tyrimo veiksmus buvo nustatyta, kad šio žmogaus gyvybei ir sveikatai yra kilusi reali grėsmė.
Tęsiant tyrimą buvo identifikuoti potencialūs planuojamo nužudymo vykdytojai bei padėjai ir nustatyta, kad šie žmonės taip pat planuoja ir vieno Lietuvos Respublikos piliečio nužudymą. Abiem atvejais, įtariama, aukos buvo pasirinktos dėl jų politinių pažiūrų bei susijusios veiklos.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai nustatė, kad nuo 2024 m. vasaros informaciją apie potencialias aukas, įskaitant techninių sekimo priemonių naudojimą, neteisėtai rinko keli Lietuvoje gyvenantys arba specialiai tam tikslui į Lietuvą atvykę užsienio valstybių – Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Sakartvelo, Latvijos, Moldovos ir Graikijos, piliečiai.
Dviejų žmonių nužudymą turėję įvykdyti Graikijos piliečiai, vienas iš kurių turėjo ir Rusijos Federacijos pilietybę, yra siejami su kriminaliniu pasauliu. Lietuvoje jie aktyviai palaikė ryšius su vietinėmis nusikalstamomis struktūromis – konsultavosi dėl priėjimo prie aukų gyvenamųjų ir darbo vietų, atsitraukimo maršrutų bei gavo patarimų, kaip įsigyti nužudymui skirtą įrankį ir vėliau juo atsikratyti.
Atlikus būtinus ikiteisminio tyrimo veiksmus ir pasitelkus Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojus 2025 m. kovo 12 d. pagrindiniai įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje.
Vėliau, atlikus išsamią tyrimo metu gautų duomenų analizę, buvo nustatyti ir kiti su minėtų nusikaltimų organizavimu ir finansavimu susiję žmonės.
Bendradarbiaujant su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis 2026 m. pradžioje buvo surengta bendra tarptautinė policijos operacija, kurios metu buvo sulaikyta daugiau įtariamųjų, siejamų su šių nusikaltimų organizavimu ir vykdymu. Kratos atliktos Lenkijoje, Ukrainoje ir Graikijoje.
Atliekant tyrimą nustatyti ir tiesioginiai vykdytojų ryšiai su nužudymų užsakovais, veikiančiais Rusijos Federacijos Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos interesais.
Vykdant ikiteisminį tyrimą taip pat nustatyta, kad įtariamieji veikė turėdami teroristinių tikslų. Jie galimai rinko duomenis apie karinę infrastruktūrą, taip pat galimai dalyvavo organizuojant karinės paskirties technikos, skirtos paramai Ukrainai, padegimą ir kt. Šie veiksmai buvo planuojami ir koordinuojami kaip platesnės teroristinės veiklos dalis.
Šiuo metu įtarimai pareikšti 13 žmonių: 9 iš jų yra sulaikyti, 4 įtariamųjų atžvilgiu išduoti Europos arešto orderiai ir vykdoma aktyvi jų paieška.
Iš užsienyje sulaikytų įtariamųjų 3 yra perduoti Lietuvai baudžiamajam persekiojimui, taip pat sprendžiamas dar dviejų žmonių perdavimo Lietuvai klausimas.
