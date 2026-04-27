Teismas ėmėsi narkotikų gamybos bylos, prieš teismą stojo mokslų daktaras A. Darinskas

Prokuratūros kaltinimuose rašoma, kad trims žmonėms, įtariama, veikusiems organizuotoje grupėje ir iš savanaudiškų paskatų siekusiems nusikalstamai praturtėti, pareikšti kaltinimai dėl labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų neteisėtos gamybos, įgijimo, laikymo ir gabenimo, turint tikslą juos realizuoti Airijoje.
Kartu su A. Darinsku teisiami Arturas Kasinskis ir Vaidas Vilmantas.
„Buvo pagarsintas kaltinamasis aktas, išklausytos kaltinamųjų pozicijos dėl kaltės ir parodymų davimo. Į kitą posėdį, kuris suplanuotas gegužės 7 d., nutarta kviesti liudytojus“, – Eltą informavo Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Už neteisėtą labai didelio psichotropinių medžiagų kiekio gaminimą, įgijimą, laikymą ir gabenimą numato laisvės atėmimo bausmę nuo 10 iki 15 metų.
Už įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimą arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimą numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 4 metų.
Slapta policijos operacija
2024 m. spalį po sėkmingai atliktos policijos operacijos Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) pareigūnai nustatė, kad Lietuvos mokslininkų įkurtoje aukštųjų technologijų laboratorijoje, panaudojant joje esamą įrangą, neteisėtai galėjo būti gaminama psichotropinė medžiaga – alprazolamas.
Receptinis vaistas alprazolamas yra efektyvus anksiolitikas. Kaip ir kiti benzodiazepinai, be nerimą slopinančio poveikio, alprazolamas turi raminamąjį, migdomąjį, raumenis atpalaiduojantį ir traukulius mažinantį poveikį. Alprazolamo tabletės yra skirtos gydyti nerimui ir laikinai sušvelninti nerimo simptomams.
„Alprazolamas tai psichotropinė medžiaga, vaistinio preparato Xnax veiklioji medžiaga, tai iš tiesų raminamieji vaistai, turintys psichoaktyvų poveikį, sukeliantys euforiją, todėl gana populiarūs tarp narkotinėmis medžiagomis piktnaudžiaujančių asmenų, sukelia priklausomybę“, – pasakojo LKPB viršininko pavaduotojas Saulius Briginas.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, iš neteisėtos apyvartos buvo paimta 4,707 kg grynojo kiekio – alprazolamo. Anot pareigūnų, iš minėto grynosios medžiagos kiekio galima pagaminti daugiau kaip 4,7 mln. vienkartinių dozių.
Pareigūnų teigimu, ši medžiaga buvo gaminama siekiant pasipelnyti. Pas įtariamuosius per kratas rasta daugiau nei 400 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Rasti ir policijos pažymėti pinigai, kuriais, kaip manoma, buvo atsiskaityta už psichotropines medžiagas.
Tyrimo metu nustatyta, kad du iš kaltinamųjų dirbo Lietuvos bendrovėje, kurioje buvo įkurta aukštųjų technologijų laboratorija, o joje atliekami kamieninių ląstelių tyrimai, imunotechnologiniai autoimuninių procesų tyrimai, autovakcinų kūrimas, individualių priešvėžinių vakcinų bei naujų vėžio gydymo technologijų kūrimas.
Atliekant kratą jo namuose rasta ir paimta psichotropinės medžiagos (metamfetamino) gamybos instrukcija, kurioje nuosekliai nurodyti reikiami reagentai, įranga, reakcijos atlikimo eiga, schema, naudotini įrenginiai, detaliai aprašytas visas gamybos būdas (sintezė). Darbo vietoje rastos ir paimtos medžiagos naudojamos amfetamino ir metamfetamino gamybai.
Įtaria, kad pataisos galėtų būti naudingos A. Darinskui
Portalas „Delfi“ skelbė, jog Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas Liutauras Labanauskas Seimui pasiūlė priimti Baudžiamojo kodekso pataisas, kurias teisėsauga sieja su ikiteisminiame tyrime įtarimų sulaukusiu biomedicinos mokslų daktaru A. Darinsku.
Pasak parlamentaro Vitalijaus Gailiaus, LKPB atstovai informavo, kad šis žmogus verslo ir kitais ryšiais yra susijęs su L. Labanausku. Pastarasis tikino, kad Baudžiamojo kodekso pakeitimai su A. Darinsko situacija visai nesusiję, o buvo teikiami tam, kad palengvintų darbą gydytojams ir medikai nebebijotų rašyti receptų.
V. Gailius sakė šio klausimo svarstymą Seimo Antikorupcijos komisijoje inicijavęs, nes nori, kad asocijuotos struktūros nedarytų neteisėtos įtakos teisėkūrai.