Trakų r. veikę narkotikų platintojai nevengė prekiauti ir cigaretėmis bei samagonu

2026 m. balandžio 27 d. 16:08
Vilniaus apskrities VPK
Trakų rajone sulaikyti įtariamieji narkotikų platinimu. Kratų metu rasta įvairių narkotinių medžiagų, kontrabandinių rūkalų, namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir grynųjų pinigų.
Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai, gavę duomenų apie daromą nusikalstamą veiką, šių metų kovo pabaigoje sulaikė 4 žmones, įtariamus narkotinių psichotropinių medžiagų platinimu Trakų rajone. Tarp sulaikytųjų – vienas nepilnametis.
Kratų metu rasta apie 200 g narkotinių psichotropinių medžiagų, apie 1 000 vnt. elektroninių cigarečių skysčio, 80 blokų cigarečių be nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikoje banderolių, apie 11 litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų.
Taip pat rasta ir išimta apie 49 000 eurų grynųjų pinigų.
Susiję straipsniai
Per savaitę širvintiškio namuose policija atliko dvi kratas – abu kartus rastos kontrabandos slėptuvės

Per savaitę širvintiškio namuose policija atliko dvi kratas – abu kartus rastos kontrabandos slėptuvės

Senjoras disponavo kontrabandinėmis cigaretėmis – namuose rasta daugiau nei 31 tūkst. eurų grynųjų

Senjoras disponavo kontrabandinėmis cigaretėmis – namuose rasta daugiau nei 31 tūkst. eurų grynųjų

Ne kartą teisto plungiškio automobilyje – penkios dėžės cigarečių be akcizo ženklų

Ne kartą teisto plungiškio automobilyje – penkios dėžės cigarečių be akcizo ženklų

Visiems keturiems asmenims paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
