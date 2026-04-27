Trakų r. veikę narkotikų platintojai nevengė prekiauti ir cigaretėmis bei samagonu

Trakų rajono policijos komisariato pareigūnai, gavę duomenų apie daromą nusikalstamą veiką, šių metų kovo pabaigoje sulaikė 4 žmones, įtariamus narkotinių psichotropinių medžiagų platinimu Trakų rajone. Tarp sulaikytųjų – vienas nepilnametis.
Kratų metu rasta apie 200 g narkotinių psichotropinių medžiagų, apie 1 000 vnt. elektroninių cigarečių skysčio, 80 blokų cigarečių be nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikoje banderolių, apie 11 litrų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų.
Taip pat rasta ir išimta apie 49 000 eurų grynųjų pinigų.
Visiems keturiems asmenims paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
