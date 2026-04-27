Trims mėnesiams suimtas moldavas, iš Latvijos gabenęs šešis neteisėtus migrantus

Pasieniečiai fiksuoja didėjantį neteisėtų migrantų gabenimo iš Latvijos per Lietuvą srautą. Nelegaliai kirtę Baltarusijos–Latvijos sieną, svetimšaliai per mūsų šalį vyksta Lenkijos kryptimi, siekdami atsidurti kurioje nors iš Vakarų Europos valstybių, iš kurių geidžiamiausia – Vokietija.
Trečiadienio naktį kelyje Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ties Valakų kaimu (Kupiškio r.) bendradarbiaujant VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos ir Panevėžio policijos pareigūnams buvo sulaikytas Moldovos pilietis, automobiliu per Lietuvą gabenęs šešis neteisėtus migrantus.
VSAT pareigūnų rankose atsidūrė 29-erių Moldovos pilietis, vairavęs automobilį „Kia Ceed“ su lenkiškais valstybinio numerio ženklais. Vairuotojas neteisėtai vežė šešis afrikiečius, iš kurių vienas prisistatė esąs 19-os Alžyro, kiti – Egipto piliečiais, nuo 23-erių iki 35-erių. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų.
Susiję straipsniai
Pirminiais duomenimis, užsieniečiai iš savo šalių atskrido į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai kirtę sieną, atsidūrė Latvijoje. Iš ten jie planavo per Lietuvą ir Lenkiją keliauti toliau į Vakarus, kol pasieks vieną iš išsvajotų šalių, greičiausiai – Vokietiją.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Neteisėtus migrantus gabenusiam vairuotojui skirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
