Aukščiausiasis Teismas: buvęs VĮ „Mūsų amatai“ direktorius lieka išteisintas

Pirmosios instancijos teismas buvusį VĮ „Mūsų amatai“ direktorių V. Grinių išteisino dėl sukčiavimo, tačiau pripažino jį kaltu ir nuteisė už kyšininkavimą, t. y. už tai, kad jis, būdamas VĮ „Mūsų amatai“ direktorius, už nemokamą savo buto balkono remontą ir plovimo siurblį padėjo pažįstamam verslininkui palankiomis sąlygomis išnuomoti VĮ „Mūsų amatai“ naudojamas patalpas ir pažadėjo pagalbą ateityje laimint viešuosius pirkimus dėl statybos ir remonto darbų Kalėjimų departamentui (šiuo metu – Kalėjimų tarnybai) pavaldžiose įstaigose (bendra kyšio vertė – 4736,46 euro).
Apeliacinės instancijos teismas, patenkinęs nuteistojo ir jo gynėjo apeliacinį skundą, nuteistąjį dėl kyšininkavimo išteisino.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, pritardama žemesnės instancijos teismų išvadoms dėl buvusio VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus išteisinimo pagal visus jam byloje pateiktus kaltinimus, prokuroro kasacinį skundą atmetė.
Teisėjų kolegija pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadai dėl pagrindinio kaltinimo liudytojo parodymų nepatikimumo. Tokį teisėjų kolegijos vertinimą lėmė tai, kad šis liudytojas turėjo išteisintajam turtinių pretenzijų dėl neatsiskaitymo, taip pat buvo reikšminga ir tai, kad, pranešus ir davus parodymus apie išteisintajam duotą kyšį, jam buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl padėjimo iššvaistyti turtą.
Kartu teisėjų kolegija pažymėjo, kad jis, nesilaikant BPK reikalavimų, buvo apklaustas kaip liudytojas apie savo paties padarytą nusikalstamą veiką, nors ikiteisminio tyrimo metu nebuvo priimtas procesinis sprendimas dėl jo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, be to, jo ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duoti parodymai yra prieštaringi.
Atsižvelgdama į šias ir kitas bylos aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino pagrįstą apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad byloje surinkti ir ištirti įrodymai nepatvirtina buvusiam VĮ „Mūsų amatai“ direktoriui pateikto kaltinimo dėl kyšininkavimo.
Teisėjų kolegija taip pat sutiko su pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvadomis dėl kaltinimų sukčiavimu nepagrįstumo. Teisėjų kolegija nurodė, kad iš teismų nustatytų aplinkybių matyti, jog šie kaltinimai iš esmės grindžiami asmeniniais nesutarimais, kylančiais iš bendrų turtinių reikalų. Dėl to teisėjų kolegija pritarė teismų išvadoms, kad nustatytos aplinkybės patvirtina, jog šiuo atveju buvo susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, su kuriais susiję ginčai ir pretenzijos turi būti sprendžiami civilinėmis teisinėmis priemonėmis.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.