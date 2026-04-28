Aukščiausiasis Teismas padėjo tašką prekybos centro apsaugininką peršovusio D. Varno byloje

Teismų sprendimais D. Varnas pripažintas kaltu dėl tyčinio sunkaus sveikatos sutrikdymo kitų žmonių gyvybei pavojingu būdu ir dėl nukentėjusiojo tarnybos pareigų vykdymo ir neteisėto disponavimo dideliu šaudmenų kiekiu, jam paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams.
Byloje nustatyta, kad D. Varnas, galiojant reikalavimui uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones, atėjo į parduotuvę be kaukės, nevykdė nei kasininkės, nei apsaugos darbuotojo (nukentėjusiojo) reikalavimų užsidėti kaukę arba parodyti gydytojo pažymą, leidžiančią kaukės nedėvėti.
Nukentėjusiajam iškvietus policijos pareigūnus, nuteistasis sudavė smūgius kumščiu nukentėjusiajam į galvą ir pasišalino iš parduotuvės. Kai nukentėjusysis nusivijo iš parduotuvės išėjusį nuteistąjį ir bandė jį sulaikyti, nuteistasis išsitraukė šaunamąjį ginklą (pistoletą) ir juo grumtynių metu sąmoningai iššovė vieną šūvį į nukentėjusįjį, taip šiam padarė abiejų blauzdų šautines žaizdas su atviru kairiojo blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžiu bei atviru dešinio šeivikaulio lūžiu, sužalojimai kvalifikuojami kaip sunkus sveikatos sutrikdymas.
Teisėjų kolegija atmetė nuteistojo kasacinio skundo argumentus dėl netinkamo byloje surinktų ir ištirtų įrodymų įvertinimo, nevisapusiško bylos aplinkybių ištyrimo, nusikalstamos veikos kvalifikavimo, veikimo esant būtinosios ginties situacijai.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo parduotuvėje kilusio konflikto priežastis, tiek nuteistojo, tiek nukentėjusiojo atliktus veiksmus, teismo išvados dėl nuteistojo kaltės yra pagrįstos išsamiai ir nešališkai įvertintų įrodymų visuma ir abejonių nekelia.
Nuteistojo keliamos versijos, kad nukentėjusysis viršijo savo kaip apsaugos darbuotojo įgaliojimus, kad nuteistasis nukentėjusįjį sužalojo staiga labai susijaudinęs ir gindamasis nuo neteisėtų nukentėjusiojo veiksmų, atmestos kaip nepagrįstos ir prieštaraujančios byloje nustatytoms aplinkybėms.
Teisėjų kolegija pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms, kad nukentėjusysis vykdė savo kaip apsaugos darbuotojo pareigas, norėjo neleisti galimai administracinį nusižengimą padariusiam nuteistajam pasišalinti iš parduotuvės, iki atvyks policijos pareigūnai, ir įgaliojimų neviršijo, parduotuvės viduje dujų balionėlio nepanaudojo, o tai, kad buvo panaudota fizinė jėga ir dujų balionėlis jau išėjus iš parduotuvės, nulėmė paties nuteistojo veiksmai, kai šis sudavė smūgius į galvą nukentėjusiajam, ir pasišalinimas iš parduotuvės.
Taip pat pagrįstomis pripažintos apeliacinės instancijos teismo išvados dėl neteisėto disponavimo dideliu kiekiu šaudmenų – kratos metu nuteistojo gyvenamojoje vietoje rastais (101 vnt.) skirtingų rūšių ir kalibro šoviniais, jie nebuvo tinkami naudoti pistoletui, kurį laikyti nuteistasis turėjo leidimą.
Teisėjų kolegija nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą, atsižvelgęs į neteisėtai laikytų šaudmenų kiekį, jų laikymo aplinkybes, nuteistojo asmenybę ir padarytą nusikalstamą veiką panaudojant teisėtai laikomą šaunamąjį ginklą.
Taigi kasacinis teismas konstatavo, kad nuteistojo nurodyti esminiai BPK pažeidimai nebuvo padaryti, baudžiamasis įstatymas byloje taikytas tinkamai, ir jo kasacinį skundą atmetė.
