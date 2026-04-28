Ekstrasense prisistačiusiai apgavikei klaipėdietė atidavė 32 tūkst. eurų

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, balandžio 27 d. į Klaipėdos apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1973 m.), kuri pareiškė, kad balandžio 6–13 d., Klaipėdos r., bendraudama telefonu su ekstrasense ir atlikinėdama nuotolinius seansus, pastaroji apgaulės būdu išviliojo 32 000 eurų.
Surinkta medžiaga dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimasapgavystė
Rodyti daugiau žymių