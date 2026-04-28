Kaune stovėjusiame automobilyje su šautine žaizda rastas vyras mirė ligoninėje

2026 m. balandžio 28 d. 08:18
Kauno policija aiškinasi jauno vyro mirties aplinkybes. Su šautine žaizda, neaiškiomis aplinkybėmis susižalojęs vyras rastas automobilyje, šalia rastas pistoletas. Vyrą dar spėta nuvežti į ligoninę, čia jis mirė.
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 27 d. apie 13 val. 40 min. Kaune, V. Krėvės pr., automobilyje rastas susižalojęs vyras (g. 1995 m.), kuris pristatytas į ligoninę.
Tą pačią dieną vyriškis apie 15 val. ligoninėje mirė.
Automobilyje rastas ir paimtas teisėtai laikomas pistoletas „Canik TP9 SFT Mete“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Policija tiria įvairiausias įvykio versijas, nusikaltimas kol kas neįtariamas. Kūnas perduotas teismo medicinos ekspertams.
