Kauno rajone bandyta į automobilį įvilioti mergaitę: įspėja žmones

Apie incidentą pranešė Vandžiogalos seniūnija, ragindama tėvus nedelsti ir pasikalbėti su savo vaikais apie saugumą.
Pasak seniūnijos, nors mergaitė į automobilį neįsodinta, situacija vertinama kaip rimtas signalas bendruomenei išlikti budriai.
Gyventojams primenama:
neleisti vaikams vieniems vaikščioti nuošalesnėse vietose,
įspėti juos nebendrauti su nepažįstamais asmenimis,
nesustoti prie nepažįstamų automobilių ir nepasitikėti nepažįstamų žmonių pasiūlymais.
Pastebėjus įtartinus asmenis ar transporto priemones, rekomenduojama nedelsiant informuoti policiją bendruoju pagalbos numeriu 112.
