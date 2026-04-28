Lietuvos dienaKriminalai

Kauno rajone bandyta į automobilį įvilioti mergaitę: įspėja žmones

2026 m. balandžio 28 d. 07:25
Kauno rajone, Vandžiogaloje, gyventojai įspėjami apie galimą pavojų vaikams. Pirmadienio popietę, apie 16:00–16:30 val., Kauno gatvėje, netoli miestelio centro, nepažįstami asmenys galimai bandė įvilioti mergaitę į juodos spalvos, tamsintais langais „Audi“ markės sedano tipo automobilį.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie incidentą pranešė Vandžiogalos seniūnija, ragindama tėvus nedelsti ir pasikalbėti su savo vaikais apie saugumą.
Pasak seniūnijos, nors mergaitė į automobilį neįsodinta, situacija vertinama kaip rimtas signalas bendruomenei išlikti budriai.
Gyventojams primenama:
Paramediko M. Sadausko tėvas prisiminė sūnaus paieškos akimirkas: kas vyko, susitikus su įtariamuoju žudiku

Teismas ėmėsi narkotikų gamybos bylos, prieš teismą stojo mokslų daktaras A. Darinskas

Trakų r. veikę narkotikų platintojai nevengė prekiauti ir cigaretėmis bei samagonu

neleisti vaikams vieniems vaikščioti nuošalesnėse vietose,
įspėti juos nebendrauti su nepažįstamais asmenimis,
nesustoti prie nepažįstamų automobilių ir nepasitikėti nepažįstamų žmonių pasiūlymais.
Pastebėjus įtartinus asmenis ar transporto priemones, rekomenduojama nedelsiant informuoti policiją bendruoju pagalbos numeriu 112.
Kauno rajonasPagrobimasVandžiogala
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.