Klaipėdietis stos prieš teismą dėl vaiko pardavimo

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis susitarė su nusikalstamo susivienijimo lyderiu, kad už piniginį atlygį suras žmones, kurie bus išvežti į užsienį ir ten verčiami vykdyti nusikalstamas veikas. Pažymėtina, kad šiam nusikalstamo susivienijimo lyderiui kaltinimai pareikšti kitoje didelės apimties tarptautinėje byloje dėl narkotikų platinimo ir prekybos žmonėmis.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. liepos 17 d. kaltinamasis, kaip įtariama, pasinaudodamas nepilnamečio pažeidžiamumu – jaunu amžiumi ir gyvenimiškos patirties stoka – žadėdamas legalų ir gerai apmokamą darbą Airijoje, įkalbinėjo jį išvykti, žinodamas, kad ten jis bus išnaudojamas narkotinių medžiagų platinimui. Nepilnamečiui į užsienį išvykti nepavyko, nes tam pasipriešino jo mama.
Bylos duomenimis, tą pačią dieną kaltinamasis, pasinaudodamas kito jauno asmens patiklumu, sunkia materialine padėtimi bei sveikatos problemomis, įkalbėjo jį išvykti dirbti. Nukentėjusiajam sutikus, kaltinamasis perdavė jo asmens duomenis nusikalstamo susivienijimo lyderiui, buvo suorganizuotas jo išvykimas – nupirktas lėktuvo bilietas skrydžiui ir organizuotas nuvykimas į oro uostą.
Atvykęs į užsienio valstybę, Airijos Vaterfordo mieste, nukentėjusysis buvo išnaudojamas narkotinių medžiagų platinimui. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, prieš jį buvo naudojamas psichologinis spaudimas, išnaudojamas jo pažeidžiamumas bei priklausomumas dėl buvimo užsienio šalyje ir kalbos nemokėjimo. Išnaudojimas tęsėsi iki 2020 m. liepos 25 d., kol jam pavyko pabėgti. 2020 m. rugpjūčio 10 d. jis sugrįžo į Lietuvą.
Už šiuos nusikaltimus įtariamajam gali grėsti laisvės atėmimas iki 12 metų.
