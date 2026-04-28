Kupiškėno automobilio bagažinėje – beveik 11 tūkst. eurų vertės nelegalių rūkalų krovinys

Penktadienį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su Panevėžio policija, patikrino turėtą informaciją dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Kelyje Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ties Vaivadų kaimu (Panevėžio r.) buvo sustabdytas automobilis „Volvo V70“.
Universalą su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 55-erių Kupiškio gyventojas.
Patikrinus automobilį, bagažo skyriuje rastos keturios dėžės (2 000 pakelių) cigarečių „Minsk Superslims“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 10 760 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos kupiškėnas buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
