Antradienio rytą į redakciją paskambinę mokinių tėvai informavo apie ypatingą situaciją Marijampolės Sūduvos gimnazijoje. Pasak tėvų suteiktos informacijos, mokyklos patalpose moksleivis peiliu sužeidė mokytoją ir kitą mokinį.
Pirminiais duomenimis, gimnaziją apsupo gausios policijos pajėgos, įvykio vietoje dirba greitosios pagalbos medikai, vaikai evakuoti į stadioną.
„Tas peiliu ginkluotas moksleivis išvestas su antrankiais“, – Lrytas informavo tėvai.
Marijampolės gimnazijoje – nepilnamečio dūriai peiliu: užfiksavo vaizdus iš įvykio vietos
Kad vienas moksleivis buvo sulaikytas, patvirtino ir tėvų atsiųstas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip policijos pareigūnai išsiveda antrankiais surakintą nepilnametį.
„Tas paauglys išvestas, surakintas. Laimingas, išsišiepęs“, – stebėjosi vienas iš tėvų, kalbėjęs su Lrytas.
Pirminiais duomenimis, peiliu buvo sužalotos dvi moksleivės.
Marijampolės apskrities VPK atstovė Justė Vasiliauskienė iš dalies šią informaciją Lrytas patvirtino. Pasak policijos atstovės, balandžio 28 d. apie 7 val. 50 min. gautas pranešimas, kad mokyklos koridoriais vaikšto peiliu ginkluotas moksleivis.
Į įvykio vietą išskubėjo gausios policijos pajėgos.
„Pareigūnai dabar įvykio vietoje ir dirba. Visa informacija bus vėliau“, – apie 8 val. 23 min. sakė policijos atstovė.
Direktorė: užpuolikas linkęs į savęs žalojimą
Gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė portalui Lrytas pasakojo, kad skaudus incidentas nutiko prieš pat pamokas.
„Prieš pamokas vaikinukas, antrokas, atėjo į mokyklą juoda kauke. Tai vaikinas, kuris turi depresiją, geria vaistus, bet jam nei namų mokymas skirtas, nei yra rekomendacijų, kad nesimokytų kontaktu“, – aiškino direktorė.
Pasak A. Vaičiulienės, vaikinas linkęs į savęs žalojimą, bet iki šiol nieko kito sužeidęs nebuvo.
„Pirmą kartą taip įvyko, kad užpuolė dvi mergaites iš nugaros su peiliu, visiškai nepažįstamas. Nei kokio konflikto, nei ko. Ir sužalojo“, – pasakojo mokyklos vadovė.
Dvi moksleivės, jos teigimu, išvežtos į priimamąjį, bet kol kas, panašu, sužalojimai nėra rimti.
„Jos išsigandusios, jos sutrikusios, šeimos informuotos ir išsigandusios, mes visi tą patį jaučiame ir išsigandome, nes pirmą kartą toks įvykis. Bet pirminis komentaras buvo, kad tai nėra gilios žaizdos. Dėkui Dievui ir likimui, kad tik taip“, – kalbėjo A. Vaičiulienė.
Visos gimnazijos moksleiviai nutikus incidentui evakuoti į stadioną – šiuo metu vaikai susodinti salėje ir valgykloje.
„Laukiame, kol atvyks tyrėjai, kol įvertins situaciją ir susirinks jiems reikalingą informaciją. Kam reikėjo pagalbos, kam buvo panikos priepuoliai, visiems suteikta pagalba. Seselė, psichologai dirba“, – nurodė direktorė.
Ji neslepia, kad dėl nelaimės labai išgyvena ir mokyklos administracija.
„Kojos virpa. Ir labai dėl tų vaikų gaila, ir mokytojai ašaras braukia, visi išsigandę. Tai, kas atrodė taip toli Amerikoje, pasirodo, gali būti ir taip“, – kalbėjo A. Vaičiulienė.
Gresia baudžiamoji atsakomybė
Kiek po 9 val. Marijampolės apskrities VPK atstovė Justė Vasiliauskienė Lrytas inforavo, kad dėl įvykio sulaikytas 2009 m. gimęs vaikinas.
„Peiliu sužalotos moksleivės (gimusios 2007 m. ir 2010 m.) pristatytos į Marijampolės ligoninę“, - sakė J. Vasiliauskienė.
Pasak policijos atstovės, įtariamajam gresia baudžiamoji atsakomybė.
Praėjus valandai po įvykio ikiteisminis tyrimas dar nebuvo pradėtas, policija ir prokuratūra rinko medžiagą ir sprendė, kaip kvalifikuoti incidentą.
