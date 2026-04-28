Lietuvos diena

Naujausios žinios apie Marijampolės gimnazijoje peiliu sužeistų moksleivių būklę: merginoms – 8 durtinės žaizdos

2026 m. balandžio 28 d. 12:43
Paaiškėjo naujausios žinios apie Marijampolės Sūduvos gimnazijoje peiliu sužeistų trijų moksleivių būklę: vienos merginos kūne aptikti 6 dūriai, kitos – dvi durtinės žaizdos.
Įtariamasis 16-metis savo aukoms smogė peiliu į pilvo, nugaros, rankų ir kojų sritis.
Antradienio rytą į Marijampolės ligoninę buvo pristatytos 15 ir 18 metų moksleivės, taip pat šioje gimnazijoje besimokantis 17-metis.
Laimei, dūriai abiem merginoms nebuvo gilūs, pavojus jų gyvybei negresia, rimtesnių komplikacijų neturėtų kilti.
Vaikino būklė – lengviausia: Marijampolės ligoninės atstovė ryšių su visuomene specialistė Aistė Visockienė naujienų portalui Lrytas vidurdienį pranešė, jog jis jau yra išleistas į namus ambulatoriam gydymui.

Marijampolės gimnazijoje – nepilnamečio dūriai peiliu: užfiksavo vaizdus iš įvykio vietos

Susiuvus žaizdas, moksleivės šiuo metu yra palatoje, jų būklė stebima, atliekami reikalingi mediciniai tyrimai.
Jeigu būklė nepablogės, jas taip pat planuojama šiandien išleisti į namus.
Marijampolėje mokinius užpuolęs moksleivis žalodavo save: kaip laiku pastebėti pagalbos šauksmą

Marijampolėje mokinius užpuolęs moksleivis žalodavo save: kaip laiku pastebėti pagalbos šauksmą

Marijampolės gimnazijoje peiliu sužaloti trys moksleiviai – policija sulaikė nepilnametį, stabdomas ugdymo procesas

Marijampolės gimnazijoje peiliu sužaloti trys moksleiviai – policija sulaikė nepilnametį, stabdomas ugdymo procesas

Marijampoliečių pora nužudė savo pažįstamą, tą pačią dieną pasmaugė ir savo šunį

Marijampoliečių pora nužudė savo pažįstamą, tą pačią dieną pasmaugė ir savo šunį

„Atvejis – neeilinis, medikai, visas personalas – šokiruoti. Nieko panašaus ligoninės istorijoje dar nebuvo. Išpuolio pasekmės galėjo būti gerokai sunkesnės – laimei, taip neatsitiko, gyvybei svarbūs vidaus organai nepažeisti“, – pasakojo A. Visockienė.
Antradienio rytą, prieš pat pamokas 16-metis Sūduvos gimnazijoje staiga puolė peiliu 3 gimnazijos auklėtinius.
Prieš pat pamokas Marijampolėje – kruvinas mokinio išpuolis ir baimė: užfiksavo vaizdus incidento vietoje
Įtariamasis sulaikytas, artimiausiu metu jį planuojama patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Smurtautojas taip pat mokosi šioje gimnazijoje. Į mokyklą šįryt jis atėjo su juoda kauke.
Po kruvino išpuolio buvo pranešta, kad vaikinas galimai jaučia depresijos požymius, vartoja atitinkamus medikamentus.
Yra žinoma, kad jis linkęs į savęs žalojimą, tačiau prieš kitus žmones iki šiandieninio išpuolio nebuvo smurtavęs.
Sūduvos gimnazijos feisbuke kiek vėliau pranešta, kad buvo užpulti ir sužaloti ne du, o visgi trys mokiniai – dvi I, IV klasės merginos bei IV klasės vaikinas. Nurodoma, kad sužalojimai nėra gyvybiškai pavojingi.
„Gimnazijoje iškart evakuoti mokiniai į stadioną lauke, vėliau sukviesti į sporto salę“, – teigiama „Facebook“.
Apie tai, kas vyko gimnazijoje ryte portalas Lrytas plačiai skelbė ČIA. 
