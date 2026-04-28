Naujausios žinios apie Marijampolės gimnazijoje peiliu sužeistų moksleivių būklę: merginoms – 8 durtinės žaizdos

Įtariamasis 16-metis savo aukoms smogė peiliu į pilvo, nugaros, rankų ir kojų sritis.
Antradienio rytą į Marijampolės ligoninę buvo pristatytos 15 ir 18 metų moksleivės, taip pat šioje gimnazijoje besimokantis 17-metis.
Laimei, dūriai abiem merginoms nebuvo gilūs, pavojus jų gyvybei negresia, rimtesnių komplikacijų neturėtų kilti.
Vaikino būklė – lengviausia: Marijampolės ligoninės atstovė ryšių su visuomene specialistė Aistė Visockienė naujienų portalui Lrytas vidurdienį pranešė, jog jis jau yra išleistas į namus ambulatoriam gydymui.
Marijampolės gimnazijoje – nepilnamečio dūriai peiliu: užfiksavo vaizdus iš įvykio vietos
Susiuvus žaizdas, moksleivės šiuo metu yra palatoje, jų būklė stebima, atliekami reikalingi mediciniai tyrimai.
Jeigu būklė nepablogės, jas taip pat planuojama šiandien išleisti į namus.
„Atvejis – neeilinis, medikai, visas personalas – šokiruoti. Nieko panašaus ligoninės istorijoje dar nebuvo. Išpuolio pasekmės galėjo būti gerokai sunkesnės – laimei, taip neatsitiko, gyvybei svarbūs vidaus organai nepažeisti“, – pasakojo A. Visockienė.
Antradienio rytą, prieš pat pamokas 16-metis Sūduvos gimnazijoje staiga puolė peiliu 3 gimnazijos auklėtinius.
Įtariamasis sulaikytas, artimiausiu metu jį planuojama patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Smurtautojas taip pat mokosi šioje gimnazijoje. Į mokyklą šįryt jis atėjo su juoda kauke.
Po kruvino išpuolio buvo pranešta, kad vaikinas galimai jaučia depresijos požymius, vartoja atitinkamus medikamentus.
Yra žinoma, kad jis linkęs į savęs žalojimą, tačiau prieš kitus žmones iki šiandieninio išpuolio nebuvo smurtavęs.
Sūduvos gimnazijos feisbuke kiek vėliau pranešta, kad buvo užpulti ir sužaloti ne du, o visgi trys mokiniai – dvi I, IV klasės merginos bei IV klasės vaikinas. Nurodoma, kad sužalojimai nėra gyvybiškai pavojingi.
„Gimnazijoje iškart evakuoti mokiniai į stadioną lauke, vėliau sukviesti į sporto salę“, – teigiama „Facebook“.
