Paviešinta vaizdo medžiaga: girtą vairuotoją Klaipėdos pareigūnai persekiojo 60 km

Balandžio 25 d. pavakare Klaipėdos r., Priekulėje, Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, įjungę tarnybinio automobilio raudonos ir mėlynos spalvos švyturėlius bei garso signalą, patikrinti stabdė automobilį BMW, tačiau vairuotojas, nepaklusęs teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, padidino greitį ir važiavo toliau.
Du Klaipėdos apskrities kelių policijos ekipažai sprunkantį automobilį persekiojo apie 60 kilometrų.
Vairuotojas važiavo dideliu greičiu, ypač pavojingai manevruodamas, staigiai stabdydamas, bei tarnybiniam automobiliui neleisdamas jo aplenkti.
Klaipėdoje užfiksavo pavojingas gaudynes: girtą vairuotoją persekiojo apie 60 km
Galiausiai automobilis buvo sustabdytas Šilutės r., Šyškrantės kaime. Vairuotoją (gim. 1990 m.) sulaikius, jam nustatytas 2,49 prom. girtumas.
Vyras sulaikytas ir perduotas Šilutės r. PK pareigūnams.
gaudynėsgirtas vairuotojasKlaipėdos rajonas
