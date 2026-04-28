Lietuvos dienaKriminalai

Paviešinta vaizdo medžiaga: girtą vairuotoją Klaipėdos pareigūnai persekiojo 60 km

2026 m. balandžio 28 d. 15:42
Lrytas.lt
Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai sprunkantį, pavojingai manevravusį automobilį persekiojo apie 60 km. Antradienį išplatinta gaudynių vaizdo medžiaga.
Daugiau nuotraukų (1)
Balandžio 25 d. pavakare Klaipėdos r., Priekulėje, Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, įjungę tarnybinio automobilio raudonos ir mėlynos spalvos švyturėlius bei garso signalą, patikrinti stabdė automobilį BMW, tačiau vairuotojas, nepaklusęs teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, padidino greitį ir važiavo toliau.
Du Klaipėdos apskrities kelių policijos ekipažai sprunkantį automobilį persekiojo apie 60 kilometrų.
Vairuotojas važiavo dideliu greičiu, ypač pavojingai manevruodamas, staigiai stabdydamas, bei tarnybiniam automobiliui neleisdamas jo aplenkti.

Galiausiai automobilis buvo sustabdytas Šilutės r., Šyškrantės kaime. Vairuotoją (gim. 1990 m.) sulaikius, jam nustatytas 2,49 prom. girtumas.
Vyras sulaikytas ir perduotas Šilutės r. PK pareigūnams.
gaudynėsgirtas vairuotojasKlaipėdos rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.