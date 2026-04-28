Pavogę vilkiką Kauno vagys jį sudaužė

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, balandžio 27 d. apie 4 val. 40 min. Kaune, Uosio g., iš aptvertos teritorijos, pavogtas neužrakintas krovininis automobilis MAN (pagamintas 2022 m.) su puspriekabe „Schmitz“ (pagaminta 2013 m.).
Nuostolis – 74 450 eurų.
Tą pačią dieną apie 5 val. 20 min. krovininis automobilis rastas Kaune, Partizanų g., aikštelėje, po eismo įvykio.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.