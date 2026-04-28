Tempė šuns pavadį, sužalojo vaiką – Joniškio r. gyventojui gresia baudžiamoji atsakomybė

2026 m. balandžio 28 d. 08:08
Šuns pavadį tempęs vyras Joniškio rajone nepastebėjo už nugaros stovinčio vaiko su alkūne jį sužalojo. Dėl to šuns šeimininkui dabar gresia baudžiamoji atsakomybė dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, incidentas įvyko dar balandžio 12 d., o pareiškimas dėl įvykio policijoje gautas tik po dešimties dienų.
Kaip rašoma policijos pranešime, tądien apie 13 val. Joniškio r., Jankūnų kaime, Mūšos Tyrelių pažintinio tako teritorijoje, vyras (gim. 1989 m.), tempdamas šuns pavadį, alkūne netyčia sudavė ir sužalojo už nugaros stovėjusį vienuolikametį.
Vaikui prireikė medikų pagabos. Ligoninėje jam nustatytas akies sužalojimas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
Baudžiamasis kodeksas už tai numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki vienerių metų.
