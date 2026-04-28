Vilnietis įtariamas smurtu prieš dvi dukras – mergaitės pasiskundė vaiko teisių specialistams

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 27 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad nuo balandžio 20 d. iki balandžio 26 d. nenustatytu laiku, Vilniuje, namuose, vyras (gim. 1987 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2016 m.).
Taip pat nenustatytu laiku vyras smurtavo ir prieš kitą nepilnametę (gimusi 2011 m.). Taip abiem mergaitėms buvo sukeltas fizinis skausmas.
Apie galimą vilniečio smurtą prieš nepilnametes policiją informavo vaiko teisių specialistai. Jie teigia, kad apsilankė šeimoje ir mergaitės pačios pasipasakojo, kad prieš jas smurtauja tėvas.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fzinio smurto sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas prieš vaikusVilniustėvas ir dukra
Rodyti daugiau žymių