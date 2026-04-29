Dvi siaubingos neįgalios nepilnametės dienos Vilniuje: 4 vyrai ir 3 moterys ją mušė, prievartavo, apiplėšė

Teismas griežčiausią bausmę – 6 metų laisvės atėmimą – skyrė vyrui, pripažintam kaltu dėl nepilnametės išžaginimo, neteisėto laisvės atėmimo, nesunkaus ir nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Kitiems byloje nuteistiems žmonėms paskirtos nuo 2 iki 5 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės už neteisėtą laisvės atėmimą, fizinio smurto panaudojimą, dalyvavimą seksualinio pobūdžio nusikalstamose veikose ir kitus nusikaltimus. Vienai moteriai skirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant. Nuteistieji taip pat solidariai turės atlyginti nukentėjusiosios patirtą neturtinę žalą.
Bylos duomenimis, 2022 m. rugpjūčio 15–16 d. Vilniuje 4 vyrai ir 3 moterys, veikdami bendrininkų grupėje ir pasinaudodami neįgalios nukentėjusios nepilnametės bejėgiška būkle, prieš merginos valią nuvedė ją į butą sostinės senamiestyje. Neteisėtai atėmę jai laisvę, kaltinamieji prieš merginą naudojo fizinį smurtą bei seksualinę prievartą, pagrobė nukentėjusiosios asmeninį turtą. Dėl patirtų nusikalstamų veikų nukentėjusiajai buvo sutrikusi sveikata.
Dėl 12 nusikaltimų nuteistam G. Filipavičiui – naujas įkalinimo nuosprendis
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. gegužės 5 d. nuosprendžiu vienas kaltinamasis buvo išteisintas, dalis kaltinamųjų buvo pripažinti kaltais dėl dalies nusikalstamų veikų, tačiau dėl dalies veikų kai kurie buvo išteisinti.
Su tokiu teismo sprendimu nesutikusi prokuratūra pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl nepagrįsto išteisinimo ir netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo bei priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį.
Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl prokuratūros apeliacinį skundą tenkino visiškai.
Apeliacinės instancijos teismas dalį pirmosios instancijos teismo išteisinamųjų nuosprendžio dalių panaikino ir pripažino kaltinamųjų kaltę dėl papildomų nusikalstamų veikų, tarp jų – neteisėto laisvės atėmimo, išžaginimo ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamoji byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Nuosprendis per įstatymo nustatytą terminą gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
