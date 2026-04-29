Dvi trečiadienio ryto Vilniaus avarijos – vairuotojai pripūtė promilių

Balandžio 29 d. apie 7 val. 37 min. policijai buvo pranešta, kad greta Vilniaus esančiame Leičių kaime (Zujūnų seniūnija) apsivertė automobilis „Renault“. Pasak pranešimo, nukentėjo maždaug 40 metų vyras.
Atvykus policijai paaiškėjo, kad automobilio vairuotojas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė 1,86 prom.
apie 7 val. 48 min. policijai paskambinęs automobilio „Opel“ vairuotojas pranešė, kad Geležinioo Vilko g. į jo automobilį atsitrenkė automobilis BMW.
Pranešėjas sakė įtariantis, kad avarijos kaltininkas yra girtas.
Atvykus policijai, įtarimai pasitvirtino. Pirmu pūtimu BMW vairuotojas įpūtė 1,65 prom., antru – 1,36 prom.
Žmonės šiuose avarijose nenukentėjo. Abu įvykiai tiriami.
girti vairuotojaiVilniusVilniaus rajonas
