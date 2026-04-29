Iš policijos – naujausia informacija apie incidentą Marijampolės Sūduvos gimnazijoje

Antradienio rytą, apie 7.50 val. Marijampolėje, R. Juknevičiaus gatvėje, Sūduvos gimnazijoje, mokinys (gim. 2009 m.) peiliu sužalojo moksleivę (gim. 2010 m.), moksleivę (gim. 2007 m.) ir moksleivį (gim. 2007 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnio dalį, kuriame numatyta atsakomybė už dviejų ar daugiau asmenų sužalojimą. Aptariamoje BK straipsnio dalyje numatyta, kad tas, kas nesunkiai sužalojo du ar daugiau žmonių, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis sakė, kad gimnazijoje įvykusio incidento metu moksleivis dviem merginoms peiliu dūrė bent po kelis kartus, o vaikinui – vieną kartą. Tiesa, pasak prokuroro, smūgiuota ne į gyvybiškai svarbias kūno vietas.
Marijampolėje sužalotas abiturientas prisiminė lemtingą susitikimą su užpuoliku: „Man pasisekė“
„Bent po keletą (dūrių – ELTA) mergaitės patyrė, vaikinas, panašu, vieną. (...) Tai nebuvo gyvybei itin reikšmingos kūno vietos – nugaros sritys, petis, ranka“, – apie jaunuolių patirtus sužalojimus antradienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo D. Jakutis.
Jo teigimu, jaunuoliai patyrė durtinio-pjautinio tipo sužalojimus.
Kaip teigė prokuroras, jaunuoliai buvo sužaloti daugiafunkciniu įrankiu, kurio sudėtyje yra ir peilio geležtė.
Anot D. Jakučio, sulaikytas asmuo yra Sūduvos gimnazijos II klasės moksleivis, nukentėjusieji taip pat yra tos pačios ugdymo įstaigos I ir IV klasių moksleiviai.
Prokuroras patvirtino, kad peiliu moksleivius sužalojęs jaunuolis buvo su juodos spalvos medicinine kauke.
Kaip portalui „Delfi“ sakė Sūduvos gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė, jaunuolius sužalojęs moksleivis galimai sirgo depresija.
Gimnazijoje po incidento mokiniai evakuoti į stadioną lauke, vėliau sukviesti į sporto salę. Mokyklos auklėtojai apie situaciją informavo tėvus.
Ugdymo procesas gimnazijoje antradienį buvo nutrauktas.