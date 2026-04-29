Jaunas lietuvis Lenkijoje sulaikytas prie Vokietijoje vogto BMW vairo

Kaip pranešė patys Lenkijos pasieniečiai, Lietuvos link važiavusį automobilį BMW su vokiškais valstybiniais numeriais Augustavo pareigūnai patikrinimui sustabdė balandžio 27 d.
Automobilį vairavo 21 metų Lietuvos pilietis.
Patikrinus duomenų bazėse paaiškėjo, kad 2019 m.laidos automobilis tą pačia dieną buvo pavogtas Vokietijoje.
Pirminiu vertinimu, sulaikyto automobilio vertė gali siekti 200 tūkst. Lenkijos zlotų (apie 47 tūkst. eurų).
Automobilis ir jį vairavęs lietuvis perduoti vietos policijos pareigūnams, kurie vykdo tolesnį tyrimą.