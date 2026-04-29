Lenkijos pasieniečiai sučiupo dar 4 migrantus, pėsčiomis atėjusius iš Lietuvos

Kaip pranešė patys Lenkijos pasieniečiai, balandžio 28 d. pasieniečių patrulis netoli sienos su Lietuva aptiko keturis užsieniečius.
Tikrinant jų buvimo Lenkijos teritorijoje legalumą nustatyta, kad nė vienas iš sulaikytųjų neturi dokumentų, leidžiančių įvažiuoti ir būti šalies teritorijoje.
Pareigūnai išsiaiškino, kad trys pakistaniečiai ir vienas afganas Lietuvos ir Lenkijos sieną kirto draudžiamoje vietoje.
Susiję straipsniai
Užsieniečiai grąžinti Lietuvos pareigūnams.
Nuo metų pradžios Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau perdavė 178 Lenkijoje sučiuptus migrantus, atėjusius iš mūsų šalies.